ПриватБанк відкрив підприємцям “Касу” - програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах

ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс “Каса” - який дозволяє просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). “Каса” - комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.

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Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

"Каса" - комплексне рішення, що поєднує в собі онлайн-кабінет та програму для POS-терміналу.

Додаток "Каса" від ПриватБанку, вбудований в POS-термінал, виконує функцію касового апарату - продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для обміну та інше.

Онлайн-кабінет сервісу "Каса" дозволяє онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу.

Крім того, користувачі сервісу можуть стежити за продажами, вносити товари та послуги до довідника, фіскалізувати фінансові операції.

Вартість сервісу "Каса" врахована у тариф з еквайрингу. Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті.

Після реєстрації банк встановить POS-термінал із додатком "Каса".

Нагадаємо, ПриватБанк запустив спільну з платіжною системою Visa акцію з підтримки підприємців, які володіють кафе або ресторанами та активно приймають оплату банківськими картками.