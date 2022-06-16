Відновлення споживчого ринку: у травні українці більше купували їжі та техніки, відвідували кафе та ресторани

У травні 2022 року, порівняно з квітнем, українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками. Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат покупок у травні зросла на 21% (зі 146 млн транзакцій у квітні до 177 млн ​​у травні 2022 року).

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Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Зазначається, що витрати на купівлю товарів та послуг банківськими картками зросли на 21% (42,3 млрд грн у травні проти 34,9 млрд грн у квітні 2022 року).

Переважна частка карткових витрат українців йде на оплату продуктів харчування – у травні, порівняно з квітнем, вона збільшилася на 12,6% (до 21,3 млрд грн) і становить понад 50% від загального обсягу оплат покупок картками.

Водночас значно зросли обсяги оплат у кафе та ресторанах – на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техніки та електроніки (на 41% до 2,9 млрд грн) та мережах АЗС (на 27% до 1, 23 млрд грн).

"Споживчий ринок поступово відновлюється після різкого падіння в перші тижні війни, зростання кількості покупок відбувається як за рахунок збільшення пропозиції торгових мереж та малого бізнесу, так і за рахунок активного зростання кількості торгових точок, що приймають картки до оплати. На сьогоднішній день безготівкова оплата споживчою ринку є домінуючою перед готівкою", - каже керівник дирекції обслуговування бізнес. клієнтів ПриватБанку Євген Заїграєв.

Найбільшими темпами відновлюють товарообіг підприємці та малий бізнес – порівняно з квітнем на 20%, у загальнонаціональних торгових мережах обсяги оплати картками зросли на 16,5%.

Загалом у травні в мережі банку кількість активних торгових терміналів, які приймають оплату картками, збільшилася на 9% до 181,5 тисяч. За останній місяць ПриватБанк підключив бізнесу 6300 нових POS-терміналів.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив спільну з платіжною системою Visa акцію з підтримки підприємців, які володіють кафе або ресторанами та активно приймають оплату банківськими картками.