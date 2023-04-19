В магазинах Eldorado запровадили електронні чеки: як це працює

Магазинах мережі Eldorado.ua у якості додаткової каси впровадили програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) на базі рішення "Фіскальний сервер iNNOVATE" від SystemGroup. Через повномасштабне вторгнення проєкт призупинили, тепер рітейлер масштабував його на всю мережу Eldorado.ua.

Про це 19 квітня повідомила пресслужба Eldorado.

Впровадження електронних чеків — частина стратегій побудови омніканальної моделі взаємодії із клієнтом та впровадження paperless. Останнє дозволить протягом 2-3 років оптимізувати витрати на друк чеків та зменшити витрати на регламентне обслуговування фізичних РРО.

Особливістю "Фіскального серверу iNNOVATE" є те, що в нього також входить власний електронний Cabi.Net, який автоматизує суміжні процеси, що виникають при роботі з РРО / ПРРО в масштабах мережі.

"Cabi.Net - більш зручний варіант е-сервісів Податкової служби: реєстрації та перереєстрації ПРРО та господарських одиниць, зберігання контрольної стрічки, логування всіх дій та консолідації документообігу з ДПС щодо програмних РРО", — уточнюють в Eldorado.ua.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні всі версії мобільного застосунку ПРРО — для Android та iOS, для Windows та для вебверсії ПРРО — отримали оновлення. Йдеться про те, що актуалізували довідник УКТ ЗЕД.