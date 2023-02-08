В Україні оновили мобільний застосунок ПРРО

Всі версії мобільного застосунку ПРРО — для Android та iOS, для Windows та для вебверсії ПРРО — отримали оновлення: актуалізували довідник УКТ ЗЕД (український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності).

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Про це 8 лютого повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Справа в тому, що з 1 січня 2023 року почали діяти нові коди УКТЗЕД, запроваджені Законом України від 19.10.2022 № 2697-IX "Про Митний тариф України". Відповідно інформацію потрібно було оновити в застосунку ПРРО.

"Звертаємо увагу, що одним із обов’язкових реквізитів фіскального чека, який потрібно вказувати для всіх підакцизних товарів (для алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та його промислових замінників, пального тощо), є код УКТЗЕД", — зауважили в ДПС.

ПРРО – це сучасна альтернатива апаратним РРО, який забезпечує швидку реєстрацію розрахункових операцій на фіскальному сервері ДПС у режимі онлайн.

Зауважимо, що штрафи за невикористання РРО становить 100% вартості проданих товарів (якщо праовопрушення зафіксовано вперше), за кожне наступне вчинене порушення — 150% вартості проданих з порушеннями товарів (послуг).

Водночас, згідно з діючим законодавством, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог відповідноо Закону № 227/96-ВР не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс “Каса” - який дозволяє просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). “Каса” - комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.