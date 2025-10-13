Налоговая зафиксировала искусственное завышение цен на устройстве резервного питания после отключения света

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) призывает продавцов техники остановить недобросовестную практику искусственного повышения цен на устройства резервного питания после последнего блекаута.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

Она рассказала, что получила несколько тревожных звонков.

"В то время, как люди сидели без электричества и воды по 12 - 18 часов, а энергетики делали все, чтобы вернуть свет в наши дома, некоторые решили подзаработать. Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен на устройства резервного питания - в некоторых случаях в течение последней недели вплоть до 30%", - подчеркнул он.

Она заметила, что желание заработать – логично.

"Но ведь не воспользоваться ситуацией и искусственно поднимать цены. Например, одна из сетей в течение двух часов повысила цену на одну и ту же зарядную станцию больше, чем на 2 тысячи. Потому что понимают, что в критической ситуации люди вынуждены будут переплачивать", - подчеркнула глава ГНС.

По ее словам, в основном цены подняли оптовики, реагируя на рост спроса со стороны розницы.

ГНС обещает реагировать

Карнаух напомнила, что на днях встречалась с представителями крупных сетей, работающих на рынке электроники и техники.

"Говорили об равных и честных правилах игры, о прозрачности в бизнесе и ответственности перед обществом. Последний блекаут стал очередным испытанием на прочность. И жаль, что достойно его пройти хватает сил и совести не всем", - добавила Карнаух.

Руководитель ГНС отметила, что налоговая фиксирует все случаи и будет реагировать должным образом. В рамках контроля над кассовой дисциплиной ГНС будет обращать внимание на правильность установления цены на товар для корректного определения размера и полноты будущих налоговых платежей.

"Очень рассчитываю, что искусственный скачок цен – временный. Потому, прежде всего, должны руководствоваться взаимоуважением и поддержкой друг друга. И честно работать по единым правилам для всех!" – подытожила Карнаух.

Отметим, ГНС в этом году уже провела более 2,5 тыс. контрольных закупок техники и электроники через маркетплейсы и зафиксировала 162 случая невыдачи фискальных чеков. По результатам выявленных нарушений применили почти 390 млн грн штрафов.