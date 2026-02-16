9,5 млрд транзакцій: в Україні зросла кількість безготівкових розрахунків платіжними картками

У 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій. Найпопулярнішим видом оплати були покупки в торговельних мережах, на які припадає понад половина загальної суми безготівкових операцій.

Загальна сума операцій з платіжними картками українських емітентів склала 7, 16 трлн грн. Це на 9% більше за показники 2024 року. Основна частина транзакцій (91,6%) здійснювалася всередині країни.

"Це свідчить, що платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків", — зазначили в НБУ.

Структура безготівкових платежів

Частка безготівкових операцій за сумою зросла до 65,4%, а за кількістю — до 95,5%. Найбільш затребуваними операціями стали розрахунки в торговельній та сервісній мережі. Це 74,3% від кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових операцій з платіжними картками (понад 6,7 млрд операцій на суму майже 2, 39 трлн грн).

Інші види безготівкових розрахунків:

перекази з картки на картку — 26,3% від загальної суми (1, 23 трлн грн);

оплата в інтернеті — 16,4% від суми та 13,9% від кількості операцій.

Середня сума однієї операції в Україні склала: 354 грн у магазинах, 608 грн в інтернеті та 1 864 грн при переказах.

Держпрограми та емісія карток

Станом на 1 січня 2026 року кількість емітованих карток досягла 148,7 млн штук. На таку динаміку вплинуло впровадження державних програм.

"Насамперед це зумовлено продовженням емісії платіжних карток у межах державних програм соціальної підтримки громадян "Національний кешбек", "Зимова підтримка" тощо", — констатує регулятор.

Термінальна мережа зросла на 12,5%, досягнувши показника у 558,6 тис. пристроїв, що на 31% більше за довоєнний рівень 2021 року. При цьому кількість банкоматів залишилася на рівні 15,7 тис. одиниць.

Технологічні тренди

Українці активно використовують безконтактні технології. Понад 55% активних карток є безконтактними, а кожна третя — токенізованою (NFC).

У результаті приблизно 98% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2025 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року загальна кількість операцій з використанням платіжних карток (як безготівкових, так і з отримання готівки) сягнула 4,6 мільярда, а їхня сума перевищила 3,4 трильйона гривень.