НБУ рекомендує використовувати єдині назви для платежів у банківських застосунках: деталі

Національний банк України вирішив зробити цифрові розрахунки ще зручнішими. Тепер надавачам платіжних послуг рекомендують використовувати у своїх застосунках єдині назви для найбільш популярних операцій. Більше ніяких складних формулювань — лише те, що зрозуміло кожному користувачеві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацрегулятора.

Головна мета цієї ініціативи — спростити взаємодію між платниками та отримувачами коштів. Коли продавець просить "платіж за реквізитами", покупець повинен чітко бачити таку саму назву у своєму смартфоні. Це дозволить ініціювати саме ту операцію, яка потрібна для конкретної бізнес-моделі.

Як тепер називатимуться платежі?

Національний банк пропонує уніфікувати назви таким чином:

для звичайного переказу за реквізитами: "переказ на IBAN" або "платіж на IBAN";

для миттєвих переказів (коли гроші приходять за секунди): "миттєвий переказ на IBAN" або "миттєвий платіж на IBAN";

для головного меню або окремого розділу: лаконічне слово "перекази".

Де відображатимуться назви?

НБУ радить банкам відображати ці назви на кожному етапі оплати: від пошуку в меню та моменту підтвердження операції пальцем до виписок в історії та квитанцій. Навіть у повідомленні для продавця про надходження коштів назва має бути ідентичною.

Хоча кожен банк самостійно вирішує, де саме розмістити кнопки та як оформити інтерфейс, регулятор наголошує на важливості швидкості. Кнопка "миттєвий переказ на IBAN" повинна бути на видному місці, щоб користувач міг обрати її без зайвих зусиль, коли швидкість зарахування коштів є пріоритетом.

Завдяки такому підходу українці отримають однозначне розуміння того, куди і як вони відправляють гроші, а банкам буде простіше пропонувати нові зручні сервіси своїм клієнтам.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року НБУ запровадив в системі електронних платежів (СЕП) новий інформаційно-довідковий сервіс — ТрекСЕП. Цей інструмент дозволить фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів від моменту їх ініціювання до зарахування коштів.