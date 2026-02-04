НБУ рекомендует использовать единые названия для платежей в банковских приложениях: детали

Национальный банк Украины решил сделать цифровые расчеты еще более удобными. Теперь поставщикам платежных услуг рекомендуют использовать в своих приложениях единственные названия для наиболее популярных операций. Больше никаких сложных формулировок только то, что понятно каждому пользователю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Нацрегулятора.

Главная цель этой инициативы – упростить взаимодействие между плательщиками и получателями средств. Когда продавец просит "платеж по реквизитам", покупатель должен четко видеть такое же название в своем смартфоне. Это позволит инициировать именно ту операцию, которая необходима конкретной бизнес-модели.

Как теперь будут называться платежи?

Национальный банк предлагает унифицировать названия следующим образом:

для обычного перевода по реквизитам: "перевод на IBAN" или "платеж на IBAN";

для мгновенных переводов (когда деньги приходят за секунды): "мгновенный перевод на IBAN" или "мгновенный платеж на IBAN";

для главного меню или раздела: лаконичное слово "переводы".

Где будут отображаться названия?

НБУ рекомендует банкам отображать эти названия на каждом этапе оплаты: от поиска в меню и момента подтверждения операции пальцем до выписок в истории и квитанций. Даже в сообщении для продавца о поступлении средств название должно быть идентичным.

Хотя каждый банк самостоятельно решает, где именно разместить кнопки и как оформить интерфейс, регулятор отмечает важность скорости. Кнопка "мгновенный перевод на IBAN" должна быть на видном месте, чтобы пользователь мог выбрать ее без лишних усилий, когда скорость зачисления средств является приоритетом.

Благодаря такому подходу, украинцы получат однозначное понимание того, куда и как они отправляют деньги, а банкам будет проще предлагать новые удобные сервисы своим клиентам.

Напомним, с 1 декабря 2025 года НБУ ввел в системе электронных платежей (СЭП) новый информационно-справочный сервис - ТрекСЕП. Этот инструмент позволит физическим и юридическим лицам в режиме 24/7 отслеживать прохождение платежей с момента их инициирования до зачисления средств.