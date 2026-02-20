Аграрии на грани: кадровый дефицит и новые требования к "критичности" усложняют подготовку к посевной

Аграрный сектор Украины входит в новый сезон в условиях значительного кадрового дефицита, роста расходов и усиления регуляторных требований. Мобилизация работников, изменения критериев определения критически важных предприятий и нестабильность логистики создают дополнительные риски для производства и продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании "Витал-агро".

Представительница компании Екатерина Билык рассказала, что предприятие сейчас работает на грани кадровых возможностей. Часть сотрудников мобилизована, другие находятся в статусе бронирования.

"В условиях, когда аграрный цикл нельзя остановить или перенести, даже выбытие нескольких ключевых специалистов создает серьезные риски для производственного процесса. Фактически мы работаем на грани кадровых возможностей", - отмечает она.

За последний год двое сотрудников компании были мобилизованы. Оба выполняли ключевые функции, связанные с техникой и технологическими процессами.

Наибольший дефицит наблюдается среди рабочих профессий — механизаторов, трактористов, водителей крупногабаритной техники, слесарей и механиков. Именно эти работники обеспечивают посев, обработку почвы, уборку урожая и техническое обслуживание. Без них предприятие физически не может работать. Поиск замены таким специалистам практически невозможен, поскольку современная техника требует высокой квалификации, а подготовка кадров длится годами.

Вызовы для производства

Существенным вызовом аграрным предприятиям стали изменения в нормативной базе. По информации Кабинета Министров Украины и Министерства экономики Украины, критерии получения и подтверждения статуса критически важного предприятия были ужесточены. В частности, увеличены требования к уровню средней зарплаты, финансовым показателям и отраслевым критериям.

"Процедура подтверждения статуса стала более сложной и длинной. Из-за значительного количества заявлений решение может приниматься месяцами. До его принятия продлить бронирование невозможно", — объясняет Билык. Она добавляет, что повышение порога земельного банка и финансовых показателей усложнило доступ к статусу средних хозяйств.

По ее словам, новые критерии ориентированы на крупные компании. Предприятия среднего масштаба рискуют потерять статус не из-за прекращения деятельности, а из-за изменения формальных требований.

Кадровый дефицит уже привел к частичной приостановке отдельных направлений работы. Наибольшая проблема возникла в сфере логистики: дефицит водителей оказывает непосредственное влияние на перевозку зерна и выполнение контрактов. В то же время, основное направление деятельности — выращивание зерновых и животноводство — продолжает работать. Однако компания вынуждена откладывать инвестиционные проекты, модернизацию и строительство инфраструктуры.

Оставшиеся работники выполняют значительно больше функций, что приводит к физическому истощению, техническим ошибкам и повышенному риску аварий. Параллельно возрастают расходы на горючее, ремонт, аренду и оплату труда, тогда как цены на продукцию остаются ограниченными из-за логистических трудностей.

На урожайность, по словам спикерши, оказывают значительное влияние и климатические факторы. Последние годы характеризуются экстремальными погодными условиями: засуха 2025 привела к значительным потерям. Когда к этому прибавляется кадровый дефицит, отрицательный эффект только усиливается.

Что может стабилизировать ситуацию

Среди ключевых решений, которые могли бы улучшить ситуацию, представитель бизнеса называет прозрачные критерии критичности, доступное финансирование, стабильную энергетику и поддержку аграрного сектора по европейской модели.

Подготовка к новому сезону проходит в условиях ограниченных ресурсов.

"Фактически новые критерии ориентированы на крупные компании. Предприятия среднего масштаба рискуют потерять статус не из-за прекращения деятельности, а из-за изменения формальных требований", — заключает Билык.

Эксперты отмечают, что ситуация в аграрном секторе нуждается в системных решениях, ведь стабильность производства оказывает непосредственное влияние на экономику и продовольственную безопасность страны.

Добавим, что на посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. Из-за нехватки удобрений, предварительно, есть риск, что страна может недобрать до 10% урожая зерновых. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет.