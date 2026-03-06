Запланована подія 2

Початок весняних робіт: скільки озимини в 2026 році доведеться пересівати

посівна
Аграрії розпочинають активну фазу весняної посівної / Depositphotos

Більшість озимих культур в Україні успішно перенесли зимовий період. Загалом потенційні втрати посівів або площа територій, що потребують пересіву, не перевищують 10%. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що такі показники дозволяють аграріям впевнено входити в активну фазу весняних польових робіт.

За його словами, складніша ситуація в окремих областях, де озимі могли ослабнути через погодні "гойдалки" зими.

Найвищі ризики у Кіровоградській області: там частина посівів може потребувати пересіву на площі до 40%.

На Вінниччині можливі втрати на рівні 20–30%. У межах 10–20% пересів або посилене підживлення можуть знадобитися також в Одеській, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

Висоцький також нагадав про початок активного етапу весняної посівної. Сприятлива погода дозволила аграріям у більшості областей розпочати підживлення озимих та підготовку ґрунту до сівби ярих культур. 

Зокрема, ключовими викликами залишаються нестабільність цін на пальне та зростання вартості добрив, що зумовлено кризовими явищами в енергетичному секторі.

"Сільське господарство є одним із найбільших споживачів нафтопродуктів, насамперед дизельного пального. Тому коливання на паливному ринку є дуже чутливими для аграріїв у період посівної. Фактично доступність мінеральних добрив і нафтопродуктів є двома ключовими факторами, які впливають на проведення весняної посівної. Водночас аграрії традиційно готуються до польових робіт заздалегідь", – пояснив посадовець.

Нагадаємо, українські аграрії у 2026 році планують зберегти загальні площі під зерновими і олійними культурами на рівні 21,2 млн га. Пшениця та ячмінь можуть продемонструвати зростання, а кукурудза може втратити невелику частину площ. 

Автор:
Тетяна Бесараб