Украина накопила рекордные остатки ячменя: как это повлияет на экспорт

В 2026/27 маркетинговом году (МР) Украина может существенно нарастить поставки ячменя на внешние рынки. Ожидается, что объем экспорта превысит показатель в прошлом году на 25% и достигнет 2,5 млн. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ".

Ключевым фактором оптимистического прогноза являются высокие переходные остатки ячменя.

Согласно мартовскому прогнозу аналитиков, объем остатков составит 2,14 млн тонн, что на 45% больше по сравнению с сезоном 2024/25.

В то же время, валовой сбор зерновой в 2026/27 МГ может несколько сократиться: предварительные расчеты указывают на урожай в 5,1 млн тонн.

Это на 5% меньше показателя сезона 2025/26 МГ, когда аграрии собрали 5,4 млн тонн. Таким образом, именно старые запасы обеспечат устойчивость экспортных отгрузок.

Эксперты отмечают, что в период с июля по февраль 2025/26 МГ экспорт ячменя из Украины составил всего 1,3 млн. тонн. Это на 36% меньше показателя аналогичного периода 2024/25 МГ и составляет 53% прогнозируемого экспортного потенциала зерновой в текущем сезоне.

Основными импортерами стали Китай, закупивший 36% всех партий, Турция с долей 22% и Ливия (10%).

Напомним, украинские аграрии в 2026 году планируют сохранить общие площади под зерновыми и масличными культурами на уровне 21,2 млн га. Пшеница и ячмень могут продемонстрировать рост, а кукуруза может потерять небольшую часть площадей.

Автор:
Татьяна Бессараб