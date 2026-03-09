Запланована подія 2

Україна накопичила рекордні залишки ячменю: як це вплине на та експорт

ячмінь, зерно
Україна може суттєво наростити експорт ячменю / Shutterstock

У 2026/27 маркетинговому році (МР) Україна може суттєво наростити поставки ячменю на зовнішні ринки. Очікується, що обсяг експорту перевищить показник минулого року на 25% і досягне 2,5 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ".

Ключовим фактором оптимістичного прогнозу є високі перехідні залишки ячменю.

Згідно з березневим прогнозом аналітиків, обсяг залишків становитиме 2,14 млн тонн, що на 45% більше порівняно з сезоном 2024/25.

Водночас валовий збір зернової у 2026/27 МР може дещо скоротитися: попередні розрахунки вказують на врожай у 5,1 млн тонн.

Це на 5% менше за показник сезону 2025/26 МР, коли аграрії зібрали 5,4 млн тонн. Таким чином, саме старі запаси забезпечать стабільність експортних відвантажень.

Експерти зазначають, що у період з липня по лютий 2025/26 МР експорт ячменю з України склав всього 1,3 млн тонн. Це на 36% менше за показник аналогічного періоду 2024/25 МР і становить 53% прогнозованого експортного потенціалу зернової у поточному сезоні.

Основними імпортерами стали Китай, який закупив 36% всіх партій, Туреччина з часткою 22% та Лівія (10%).

Нагадаємо, українські аграрії у 2026 році планують зберегти загальні площі під зерновими і олійними культурами на рівні 21,2 млн га. Пшениця та ячмінь можуть продемонструвати зростання, а кукурудза може втратити невелику частину площ. 

Автор:
Тетяна Бесараб