Цены на кукурузу в Украине под давлением: как война в Персидском заливе обвалила спрос

Из-за войны в Иране нефть подорожала на 15%, а газ — на 30%, что впоследствии повысит стоимость удобрений. Тем не менее, цены на украинскую кукурузу и другое зерно падают: спрос на Ближнем Востоке сократился, а экспортные перспективы остаются под давлением.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Темпы экспорта

Особенно ощутимым стал фактор Турции, которая в феврале закупила 802 тысяч тонн украинской кукурузы (32% всего экспорта в месяц). Значительная часть этих объемов ранее реэкспортировалась в Иран, однако из-за войны этого канал сбыта фактически остановился, что негативно влияет на украинский рынок.

В феврале Украина экспортировала 2,48 млн т кукурузы. В частности, кроме Турции, большие объемы поступили в Испанию. – 477 тыс. т, в Италию – 343 тыс. т, в Нидерланды – 256 тыс. т.

В течение текущего сезона Украина экспортировала 11,54 млн тонн кукурузы, что на 29% меньше показателей прошлого года. До конца маркетингового года необходимо отгрузить еще около 11 млн. тонн.

В течение недели экспортные цены спроса на кукурузу в Украине выросли на 1$/т до 211-213$/т или 10350-10400грн/т с доставкой в черноморские порты, поскольку фермеры начали сдерживать продажи в ожидании роста цен на зерно вслед за ценами на нефть и удобрения.

Мировая конкуренция

Тем временем мировые цены остаются стабильными благодаря активности покупателей из Азии, в частности, Южной Кореи. В то же время конкуренция усиливается: Аргентина ускоряет уборку урожая, а в США темпы экспорта кукурузы уже на 42% превышают прошлогодние.

Дожди в центральной Бразилии продолжают задерживать уборку и сев кукурузы. По данным AgRural, на 27 февраля кукуруза первого урожая собрана на 36% площадей (46% в прошлом году), тогда как вторым урожаем засеяно 66% запланированных площадей (80% в прошлом году), поэтому часть площадей может быть засеяна после оптимальных сроков.

Мартовские фьючерсы на кукурузу в Чикаго с понедельника упали на 1,1% до 171$/т (+1,4% в неделю, +1,3% в месяц) под давлением возможного уменьшения спроса.

Благоприятные для посевов кукурузы погодные условия в Бразилии и США пока уменьшают влияние погодных факторов на котировки, а ускорение уборки кукурузы в Аргентине продолжит усиливать конкуренцию с украинской и американской кукурузой на мировом рынке, особенно на фоне снижения спроса.

Напомним, благодаря прогнозируемому урожаю в 29,9 млн. тонн, Украина сможет экспортировать 23,8 млн. тонн кукурузы, что на 8,3% превышает прошлогодние результаты. Показатели свидетельствуют о постепенной стабилизации агросектора и восстановлении производственных мощностей после последствий российской оккупации.