Ціни на кукурудзу в Україні під тиском: як війна у Перській затоці обвалила попит

Через війну в Ірані нафта подорожчала на 15%, а газ — на 30%, що згодом підвищить вартість добрив. Попри це, ціни на українську кукурудзу та інше зерно падають: попит на Близькому Сході скоротився, а експортні перспективи залишаються під тиском.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Темпи експорту

Особливо відчутним став фактор Туреччини, яка у лютому закупила 802 тисячі тонн української кукурудзи (32% усього експорту за місяць). Значна частина цих обсягів раніше реекспортувалася в Іран, проте через війну цей канал збуту фактично зупинився, що негативно впливає на український ринок.

Загалом у лютому Україна експортувала 2,48 млн т кукурудзи. Зокрема, крім Туреччини, великі обсяги надійшли до Іспанії. – 477 тис. т, в Італію – 343 тис. т, в Нідерланди – 256 тис. т.

Протягом поточного сезону Україна експортувала 11,54 млн тонн кукурудзи, що на 29% менше за показники минулого року. До кінця маркетингового року необхідно відвантажити ще близько 11 млн тонн.

Протягом тижня експортні ціни попиту на кукурудзу в Україні виросли на 1 $/т до 211-213 $/т або 10350-10400грн/т з доставкою до чорноморських портів, оскільки фермери почали стримувати продажі в очікуванні зростання цін на зерно слідом за цінами на нафту та добрива.

Світова конкуренція

Тим часом світові ціни залишаються стабільними завдяки активності покупців з Азії, зокрема Південної Кореї. Водночас конкуренція посилюється: Аргентина прискорює збирання врожаю, а в США темпи експорту кукурудзи вже на 42% перевищують торішні.

Дощі в центральній Бразилії продовжують затримувати збирання та сівбу кукурудзи. За даними AgRural, станом на 27 лютого кукурудза першого врожаю зібрана на 36% площ (46% торік), тоді як другим урожаєм засіяно 66% запланованих площ (80% торік), тому частина площ може бути засіяна після оптимальних строків.

Березневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго з понеділка впали на 1,1% до 171 $/т (+1,4% за тиждень, +1,3% за місяць) під тиском можливого зменшення попиту.

Сприятливі для посівів кукурудзи погодні умови в Бразилії та США поки зменшують вплив погодних факторів на котирування, а прискорення збирання кукурудзи в Аргентині продовжить посилювати конкуренцію з українською та американською кукурудзою на світовому ринку, особливо на тлі зниження попиту.

Нагадаємо, завдяки прогнозованому врожаю у 29,9 млн тонн, Україна зможе експортувати 23,8 млн тонн кукурудзи, що на 8,3% перевищує минулорічні результати. Показники свідчать про поступову стабілізацію агросектору та відновлення виробничих потужностей після наслідків російської окупації.