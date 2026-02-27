Запланована подія 2

Експорт кукурудзи з України зросте на 8%: прогнози УКАБ на поточний сезон

кукурудза
Ціни на ринку кукурудзи можуть змінитися. / Freepik

Прогноз врожаю кукурудзи у 29,9 млн тонн дозволить Україні поставити на зовнішні ринки 23,8 млн тонн зерна, що на 8,3% більше за показники попереднього сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Прогнози виробництва та врожайності

За даними УКАБ, відбувається поступове відновлення обсягів виробництва кукурудзи після окупації частини території України російськими військами.

Відповідно до прогнозів, у 2025/26 МР обсяги врожаю сягнуть 29,9 млн тонн, що на 11,2% більше, порівнюючи з минулим маркетинговим роком, хоча і на 6,8% менше за середній показник останніх 5 років.

Динаміка експорту 

У поточному сезоні очікується експорт на рівні 23,8 млн тонн, що на 8,3% перевищує обсяги минулого МР.

Для порівняння: у 2024/25 МР експорт кукурудзи скоротився на 25,6%, склавши 22,0 млн тонн. Скорочення експорту було зумовлене нижчим обсягом виробництва кукурудзи та значним зменшенням перехідних запасів – з 6,4 млн тонн у 2023/24 МР до 3,7 млн тонн у 2024/25 МР. 

Відновлення темпів виробництва у новому сезоні дозволить компенсувати попереднє падіння та активізувати зовнішню торгівлю, зазначають в УКАБ.

Внутрішнє споживання

Загальний обсяг внутрішнього використання кукурудзи оцінюють у 6,2 млн тонн. Основна частина цього обсягу — 5,2 млн тонн — спрямована на потреби тваринництва як кормова база.

Решта зерна розподілена між насіннєвим фондом (182 тис. тонн) та промисловою переробкою на непродовольчі цілі (418 тис. тонн).

Нагадаємо, тривалі морози в Україні уповільнили продажі кукурудзи, оскільки фермери відкладають відвантаження у надії на сприятливіші умови. Через це експортні ціни зросли на 2–3 $/т і досягли 207–211 $/т.

Автор:
Тетяна Бесараб