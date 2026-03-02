Запланована подія 2

Війна в Ірані може обвалити ціни на українську кукурудзу - експерт

кукурудза
Україна може втратити стратегічний напрямок експорту кукурудзи / Depositphotos

Загострення ситуації на Близькому Сході посилює ризики для світового агросектору. Оскільки регіон щороку закуповує близько 20 млн тонн кукурудзи, він є стратегічним ринком для України, і будь-яке гальмування імпорту критично впливає на внутрішні ціни.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі Latifundist.com розповів брокер White Brokers Олег Златов.

За його словами, прямих поставок кукурудзи до Ірану Україна фактично не здійснює, проте важливу роль відіграє Туреччина як торговий хаб.

Частина обсягів, що продаються турецьким компаніям потрапляє на близькосхідні ринки. Тому навіть непрямі ризики в регіоні впливають на українських експортерів.

Златов зауважив, що останнє зростання цін на кукурудзу в Україні було значною мірою спричинене активізацією покупців із Близького Сходу. Саме їхній попит підтримав ринок і дозволив цінам на умовах DAP порти України зміцнитися.

Відповідно, якщо через військові ризики цей попит призупиниться або сповільниться, ринок може втратити один із головних драйверів росту.

Експерт додав, що у короткостроковій перспективі не можна виключати й фінансові ризики.

Якщо частина контрактів із близькосхідними контрагентами буде переглянута, відтермінована або скасована через форс-мажор, окремі українські трейдери можуть зіткнутися з касовими розривами чи навіть дефолтами за зобов’язаннями.

Це, у свою чергу, може спричинити додатковий продаж товару "з коліс" або перепродаж контрактів, що посилить тиск на ціни.

Нагадаємо, завдяки прогнозованому врожаю у 29,9 млн тонн, Україна зможе експортувати 23,8 млн тонн кукурудзи, що на 8,3% перевищує минулорічні результати. Показники свідчать про поступову стабілізацію агросектору та відновлення виробничих потужностей після наслідків російської окупації.

Автор:
Тетяна Бесараб