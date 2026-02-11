Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт кукурудзи з України зростає на тлі проблем у Південній Америці

кукурудза
Експорт кукурудзи з України зростає / Freepik

Світовий ринок кукурудзи наразі працює стабільно, однак фактично має лише двох активних продавців — Україну та США. При цьому США переважно працюють у форвардному сегменті з поставками у квітні–травні, тоді як Україна залишається ключовим постачальником спотової кукурудзи з постачанням у лютому–березні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ВАР.

 Це формує підвищений інтерес імпортерів до українського зерна в короткостроковій перспективі, повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Головним зовнішнім чинником для цін на кукурудзу залишається ситуація в Південній Америці:

  • Бразилія: затримка сівби через посуху в південних регіонах та очікування опадів. 
  • Аргентина: південні регіони страждають від спеки та нерівномірних опадів; існує ймовірність, що країна не зможе активно експортувати кукурудзу в березні.

Це підтримує високий попит на українське зерно.

Україна демонструє активний експорт

За перші дні лютого з України відвантажено близько 700 тис. тонн кукурудзи. Прогнозований обсяг експорту на місяць — 2,6–2,7 млн тонн, із потенціалом до 3 млн тонн. В січні–березні Україна традиційно максимально завантажує експортні канали, а цьогоріч додатковий попит формують імпортери, які розраховували на дешевшу аргентинську кукурудзу.

Аналітики зазначають, що на споті фактично залишається один продавець — Україна, що сприяє зростанню цін.

Цінова динаміка на українську кукурудзу вже відображає підвищений попит на спотовому ринку. В портах зерно торгується на рівні 214–216 доларів за тонну, що у гривневому еквіваленті складає близько 10 350–10 500 грн/т. На поточному тижні ринок очікувано закріпиться в діапазоні 10 500–10 550 грн/т, а середньостроково зберігається потенціал поступового зростання на 1–2 долари за тонну щотижня.

Зазначається, якщо погодні умови в Аргентині не покращаться, українська кукурудза може подорожчати до 220 $/т і вище, а сезонна модель допускає рівні 230–235 $/т CPT у лютому–квітні.

Зауважимо, тривалі морози в Україні уповільнили продажі кукурудзи, оскільки фермери відкладають відвантаження у надії на сприятливіші умови. Через це експортні ціни зросли на 2–3 $/т і досягли 207–211 $/т.

Автор:
Тетяна Гойденко