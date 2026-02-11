Експорт кукурудзи з України зростає на тлі проблем у Південній Америці

Світовий ринок кукурудзи наразі працює стабільно, однак фактично має лише двох активних продавців — Україну та США. При цьому США переважно працюють у форвардному сегменті з поставками у квітні–травні, тоді як Україна залишається ключовим постачальником спотової кукурудзи з постачанням у лютому–березні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ВАР.

Це формує підвищений інтерес імпортерів до українського зерна в короткостроковій перспективі, повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Головним зовнішнім чинником для цін на кукурудзу залишається ситуація в Південній Америці:

Бразилія: затримка сівби через посуху в південних регіонах та очікування опадів.

Аргентина: південні регіони страждають від спеки та нерівномірних опадів; існує ймовірність, що країна не зможе активно експортувати кукурудзу в березні.

Це підтримує високий попит на українське зерно.

Україна демонструє активний експорт

За перші дні лютого з України відвантажено близько 700 тис. тонн кукурудзи. Прогнозований обсяг експорту на місяць — 2,6–2,7 млн тонн, із потенціалом до 3 млн тонн. В січні–березні Україна традиційно максимально завантажує експортні канали, а цьогоріч додатковий попит формують імпортери, які розраховували на дешевшу аргентинську кукурудзу.

Аналітики зазначають, що на споті фактично залишається один продавець — Україна, що сприяє зростанню цін.

Цінова динаміка на українську кукурудзу вже відображає підвищений попит на спотовому ринку. В портах зерно торгується на рівні 214–216 доларів за тонну, що у гривневому еквіваленті складає близько 10 350–10 500 грн/т. На поточному тижні ринок очікувано закріпиться в діапазоні 10 500–10 550 грн/т, а середньостроково зберігається потенціал поступового зростання на 1–2 долари за тонну щотижня.

Зазначається, якщо погодні умови в Аргентині не покращаться, українська кукурудза може подорожчати до 220 $/т і вище, а сезонна модель допускає рівні 230–235 $/т CPT у лютому–квітні.

Зауважимо, тривалі морози в Україні уповільнили продажі кукурудзи, оскільки фермери відкладають відвантаження у надії на сприятливіші умови. Через це експортні ціни зросли на 2–3 $/т і досягли 207–211 $/т.