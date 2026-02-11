Экспорт кукурузы из Украины растет на фоне проблем в Южной Америке

Мировой рынок кукурузы сейчас работает стабильно, однако фактически есть только два активных продавца — Украина и США. При этом США преимущественно работают в форвардном сегменте с поставками в апреле-мае, в то время как Украина остается ключевым поставщиком спотовой кукурузы с поставкой в феврале-марте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ВАР.

Это формирует повышенный интерес импортеров к украинскому зерну в краткосрочной перспективе, сообщают аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

Главным внешним фактором для цен на кукурузу остается ситуация в Южной Америке:

Бразилия: задержка сева из-за засухи в южных регионах и ожидания осадков.

Аргентина: южные регионы страдают от зноя и неравномерных осадков; существует вероятность, что страна не сможет активно экспортировать кукурузу в марте.

Это поддерживает высокий спрос на украинское зерно.

Украина демонстрирует активный экспорт

За первые дни февраля из Украины отгружено около 700 тысяч тонн кукурузы. Прогнозируемый объем экспорта в месяц — 2,6–2,7 млн. тонн, с потенциалом до 3 млн. тонн. В январе-марте Украина традиционно максимально загружает экспортные каналы, а в этом году дополнительный спрос формируют импортеры, рассчитывавшие на более дешевую аргентинскую кукурузу.

Аналитики отмечают, что на споте фактически остается один продавец – Украина, способствующий росту цен.

Ценовая динамика на украинскую кукурузу уже отражает повышенный спрос на спотовом рынке. В портах зерно торгуется на уровне 214–216 долларов за тонну, что в гривневом эквиваленте составляет около 10350–10500 грн/т. На текущей неделе рынок ожидаемо закрепится в диапазоне 10500–10550 грн/т, а среднесрочно сохраняется потенциал постепенного роста на 1–2 доллара за тонну еженедельно.

Отмечается, если погодные условия в Аргентине не улучшатся, украинская кукуруза может подорожать до 220$/т и выше, а сезонная модель допускает 230–235$/т CPT в феврале–апреле.

Заметим, продолжительные морозы в Украине замедлили продажи кукурузы, поскольку фермеры откладывают отгрузки в надежде на более благоприятные условия. Поэтому экспортные цены выросли на 2–3 $/т и достигли 207–211 $/т.