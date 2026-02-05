Экспортные цены на кукурузу растут из-за мороза и низкого предложения

Продолжительные морозы замедляют продажи кукурузы в Украине, поскольку фермеры откладывают отгрузки в надежде на более благоприятные условия. Поэтому экспортные цены на зерно выросли на 2–3 $/т и достигли 207–211 $/т, а на черноморских портах цены продолжают повышаться.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует Зерновая биржа.

Продажа кукурузы в Украине.

Длительные морозы усложняют автологистику и сдерживают продажи со стороны фермеров, которые ожидают более благоприятных условий для продаж и отгрузок зерна, что приводит к дальнейшему росту цен спроса в портах.

Экспортные цены спроса на кукурузу в Украине за неделю выросли на 2-3 $/т до 207-211 $/т или 10200–10250 грн/т с доставкой в черноморские порты из-за довольно низкого предложения от фермеров.

В Украине остаются не собранными около 8% посевов кукурузы, поэтому фермеры ожидают повышения цен из-за недобора урожая. Однако уже намолочено 29 млн. т зерновой, что превышает прошлогодний урожай 26,8 млн. т.

В январе Украина экспортировала 2,9 млн т кукурузы, из них в Турцию - 625 тыс. т, Италию - 606 тыс. т, Испанию - 280 тыс. т, Египет - 239 тыс. т, Тунис - 229 тыс. т, но всего в сезоне экспортировано лишь 8,8 млн т 2025/26 МГ 23 млн т (20 млн т в 2024/25 МГ).

Мартовские фьючерсы на кукурузу в Чикаго уже две недели торгуются на уровне 168 $/т (-3,5% в месяц) и пока не реагируют на высокие темпы экспорта и заявления о возможном увеличении поставок в Китай и Индию.

В 2025/26 МГ (по состоянию на 30 января) США экспортировали 32,6 млн т, что 50% превышает прошлогодние темпы, хотя прогноз экспорта на этот сезон увеличен по сравнению с предыдущим с 72,6 до 81 млн т.

Напомним, по итогам января 2026 г. объемы поставок продукции АПК на внешние рынки составили 5,0 млн тонн. По сравнению с декабрем наблюдается минимальное снижение экспорта – на 0,8%.