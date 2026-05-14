Ціни на соняшник знову підуть угору: скільки платитимуть аграріям за тонну

Вартість соняшнику в Україні зберігає потенціал до зростання попри тимчасову корекцію на світових ринках через геополітичні новини та падіння нафтових котирувань. Аналітики прогнозують повернення цін до рівня 34–35 тис. грн за тонну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.

Минулого тижня на сировинних ринках спостерігалася хвиля зниження цін. Заяви Дональда Трампа щодо можливого врегулювання конфлікту з Іраном спровокували падіння цін на нафту та біржові активи.

Як наслідок, соняшникова олія на фізичному ринку подешевшала на 10–15 доларів на тонні, що змусило українських переробників дещо знизити закупівельні ціни.

Аграрії стримують продажі

Попри спроби заводів купувати дешевше, ринок не відреагував збільшенням пропозиції. Українські фермери не поспішають продавати запаси, зосередившись на посівній кампанії.

Крім того, наразі аграріям вигідніше реалізовувати кукурудзу, що дозволяє тримати соняшник "до кращих часів".

Дефіцит на заводах

Фундаментальні чинники працюють на користь зростання цін. Наразі соняшникова олія коштує дешевше за соєву, хоча історично вона має бути дорожчою. Ця недооціненість створює передумови для цінового стрибка найближчим часом.

Ситуацію загострює критично низька пропозиція сировини всередині країни.

"Пропозиція соняшнику зараз дуже низька, і навіть великі заводи працюють із мінімальними запасами сировини — максимум на два тижні. Деякі компанії сьогодні закуповують лише по 300–700 тонн на тиждень, що є дуже малими обсягами для ринку. Можна очікувати, що ринок повернеться до цінового рівня 34–35 тис. грн/т", — підсумовують аналітики.

Нагадаємо, у 2025/2026 маркетинговому році очікується зниження обсягів виробництва соняшникової олії в Україні до 4,6 млн тонн. Це на 10% поступається результатам попереднього сезону.