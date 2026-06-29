Одна з найбільших технологічних програм світу: Південна Корея інвестує майже трильйон доларів у чипи та ШІ

Південна Корея оголосила про запуск масштабної програми розвитку напівпровідникової галузі та штучного інтелекту із загальним обсягом інвестицій щонайменше 880 млрд доларів. Кошти спрямують на створення нових центрів виробництва мікросхем, дата-центрів та робототехнічних кластерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ВВС.

Інвестиційна програма стала частиною стратегії "Три мегапроєкти", яка має посилити позиції країни у глобальній конкуренції на ринку штучного інтелекту та напівпровідників. За словами президента, розвиток цих напрямків є критично важливим для економічного зростання та технологічної безпеки держави.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен наголосив, що Південна Корея повинна швидше за конкурентів забезпечити ключові компоненти для розвитку ШІ. До пріоритетів віднесено виробництво напівпровідників, розвиток фізичного штучного інтелекту та створення сучасних центрів обробки даних.

Про плани було оголошено під час телеконференції за участі керівництва найбільших корейських виробників чипів — Samsung та SK Hynix. Обидві компанії є важливими постачальниками для глобальної індустрії штучного інтелекту, зокрема співпрацюють із Nvidia.

Окремий акцент зроблено на розвитку регіонів за межами Сеула. Уряд планує розміщувати нові виробничі та інфраструктурні об'єкти в інших частинах країни, щоб зменшити економічну концентрацію навколо столиці та стимулювати розвиток провінцій.

Ініціатива реалізується на тлі активних інвестицій у технологічний сектор з боку інших азійських держав. Тайвань, Китай і Японія також нарощують вкладення у виробництво мікросхем через стрімке зростання попиту на обчислювальні потужності для систем штучного інтелекту.

За оцінками ринку, лише американські технологічні компанії Google, Amazon та Meta цього року планують спрямувати на розвиток інфраструктури ШІ близько 650 млрд доларів. Водночас зростання попиту на чипи вже спричинило дефіцит напівпровідників та подорожчання електронних компонентів.

Зауважимо, попри активні інвестиції у штучний інтелект, лише 20% компаній уже відчули зростання виручки від його впровадження. Більшість бізнесів поки фіксує лише підвищення продуктивності, тоді як фінансовий ефект залишається обмеженим.