Український бізнес інвестував 260 млн грн в розвиток штучного інтелекту — дослідження Delo

Розвиток штучного інтелекту революційно змінює людство — як свого часу книгодрукування чи електроенергія. Найбільші компанії світу витрачають шалені гроші на будівництво нових дата-центрів, які забезпечують роботу програм штучного інтелекту. По всьому світі їх вже збудовано більше 500, і кожен має розмір із футбольне поле.

Ще наприкінці 2025-го року аналітики Reuters порахували: на створення атомної бомби в 1942–1946 роках людство витратило $30 млрд (в сучасному еквіваленті). Для того, аби висадити людину на Місяць — $298 млрд. На “штучку” витрачається значно більше — $1,65 трлн із 2013 по 2025 рік.

Музика, створена роботами, відеокліпи, написані штучним інтелектом, рекламні тексти, книги, дипломні роботи — “штучка” тепер повсюди. Проігнорувати цей тренд — ризик для конкурентоспроможності. Саме тому український бізнес активно долучається до цієї трансформації.

Аби з’ясувати, що саме із практик ШІ використовують українські підприємці, ми вирішили зробити дослідження. Розробили анкету із 38-ми питань, наприклад: Що саме із ШІ ви використовуєте? Чи навчаєте працівників? Скільки інвестуєте в програми штучного інтелекту? Купуєте ці програми чи створюєте самі?

Зібрати інформацію про те, як український бізнес розвиває ШІ, виявилося задачею із зірочкою. Ми розіслали анкети із нашими запитаннями для 360 компаній та отримали відповіді від 62 — це високий показник з точки зору організації соціологічних досліджень.

Ми свідомі того, що зібрані нами дані відображають лише частину загальної картини. Але навіть те, що вдалося побачити, — варте уваги. 80% компаній мають не лише розроблену, а й затверджену керівництвом стратегію ШІ. А кілька компаній вже запровадили посаду “директора з ШІ”. Це говорить про зростаючу роль цього тренду. І водночас про те, що український великий бізнес йде в світовому тренді у впровадженні штучного інтелекту. За даними McKinsey станом на листопад 2025 року, 78–88% світових компаній використовують AI хоча б в одній бізнес-функції.

Навіть ті, хто відповіли, майже завжди не готові надавати дані про загальний обсяг інвестицій у ШІ. Учасники нашого дослідження інвестували 259,5 млн грн у цей напрямок у 2024-му році; хтось в цій цифрі врахував і 2025-й рік. Але лише 38% компаній погодилися розкрити суми, інші вважають ці дані конфіденційними.

Звичайно, що ці обсяги не можна порівнювати зі світовими трендами. Бо й економіка України менша, і в нашому опитуванні бачимо лише незначну частину того, що відбувається в цьому напрямку.

Загалом в дослідженні в рамках спецпроєкту "AI Лідери" брали участь компанії різного масштабу — від невеликих підприємств із менше ніж 50 співробітниками до великих корпорацій із понад 1000 працівників.

В опитуванні взяли участь компанії з фінансового сектору, IT, телекомунікацій, ритейлу, агро, FMCG, енергетики, фармацевтики, медицини, страхування, промисловості, автомобільної галузі, освіти, рекрутингу та інжинірингу.

Що з’ясувало наше дослідження?

Високий рівень інтеграції ШІ спостерігається у всіх основних секторах. IT та телеком лідирують за кількістю компаній із формалізованою AI-стратегією (93–100%), тоді як ритейл, FMCG, агро та промисловість демонструють показники понад 65%.

IT-галузь є лідером застосування штучного інтелекту, бо там він став новою нормою ще з 2022 року, коли запустили ChatGPT від OpenAI, зазначає у коментарі Delo.ua Дмитро Лола, СЕО та засновник української IT-компанії Kiss My Apps, що розробила понад 30 застосунків у різних категоріях.

Приклади із галузей

Фінанси та банківські послуги: Sense Bank застосовує AI для протидії шахрайству та цифрової ідентифікації клієнтів. Система аналізує поведінкові маркери в режимі реального часу, використовує власні Computer Vision-моделі та Face Verification, а співробітники постійно навчаються і запускають власні R&D-проєкти, які інтегруються у бізнес-процеси.

ПУМБ інтегрував AI у продажі, маркетинг, клієнтський сервіс та управління ризиками. Алгоритми персоналізують комунікації, формують рекомендації Next Best Action, автоматизують аналіз документів та даних, а AI-асистенти прискорюють рутинні процеси. Інвестиції банку у AI за 2024–2025 роки перевищили 32 млн грн, забезпечивши помітні бізнес-результати.

"Арсенал Страхування" використовує AI для автоматизованого андеррайтингу та дистанційної оцінки пошкоджень за зображеннями, що пришвидшує виплати та підвищує точність рішень. Технології також застосовуються для актуарного моделювання та виявлення шахрайства.

На рівні клієнтського сервісу ключовим AI-рішенням став сервіс "AI-лікар" у мобільному застосунку з медичного страхування. Це інструмент первинної медичної діагностики, який працює як персональний лікар у смартфоні і дозволяє позбавити клієнта зайвого клопоту на старті лікування.

Ритейл та логістика: Аврора розробила власні інструменти AI — Traffic Counter, HR Assistant і Recommendation Engine, які інтегровані з ERP, CRM та TMS. Компанія активно тестує внутрішні AI-пілоти та навчає співробітників працювати з новими інструментами.

Фармацевтика та виробництво: Українське представництво компанії Teva використовує AI у маркетингу, продажах, HR та IT. Компанія має власний ШІ-підрозділ, який створює текстовий, візуальний і відеоконтент за допомогою сучасних інструментів.

Енергетика та індустрія: ДТЕК реалізує масштабну програму впровадження ШІ QUANTUM за підтримки IT-компанії MODUS X. Програма охоплює прогнозування споживання та генерації енергії, оптимізацію логістики, управління ризиками, автоматизацію сервісних операцій тощо. AI-моделі вже дозволяють економити десятки мільйонів гривень щороку та пришвидшують ухвалення рішень.

Агро: в агробізнесі Kernel використовує безпілотники, супутникові знімки, погодні дані та машинне навчання для прогнозування врожайності, що дозволяє точніше планувати збирання та логістику. Моделі комп’ютерного зору аналізують структуру полів для агрохімічних досліджень і впровадження точного землеробства.

Серед власних AI-розробок компанії — моделі прогнозування фаз розвитку кукурудзи й соняшнику, алгоритми для підрахунку зерен, оцінки густоти сходів і сегментації рельєфу, а також оптимізаційні системи для планування транспортування врожаю.

IT та технології: Sigma Software інтегрує AI з 2018 року та створила AI Center of Excellence для консалтингу, розробки та впровадження рішень. Серед продуктів компанії — AI-помічник для HR і support, генератор юніт-тестів та інструмент аналізу змін у коді. Паралельно компанія навчає співробітників у програмі AI Champions Bootcamp.

SharksCode застосовує AI для рекрутингу: інтелектуальний агент автоматизує парсинг вакансій, оцінку кандидатів і формує рейтинг відповідності. Система інтегрована з ATS та HRM, що дозволяє ефективно управляти базою кандидатів.

SIA Tet розробила рішення для перетворення мови на текст і внутрішню LLM Tet GPT, яка захищає чутливі дані і вже пропонується клієнтам у форматі as-a-Service. Щомісяця компанія ділиться AI-новинами та внутрішніми інструментами, підвищуючи культуру роботи зі штучним інтелектом.

"Штучка" допомагає більше заробити

На перший погляд, може скластися враження, що ШІ — це просто модний тренд. Але насправді це про гроші. Інвестиції в ці програми зменшують витрати і, як наслідок, збільшують прибуток. Саме тому цей напрямок настільки швидко розвивається. Ось кілька прикладів по галузям:

Великі банки та фінансові компанії — 78% підтвердили, що AI позитивно вплинув на фінансові результати, допомагаючи оптимізувати витрати та керувати ризиками. IT-компанії — у 70% організацій впровадження AI сприяло покращенню фінансових показників, підвищенню ефективності процесів та прибутковості. Агропромисловість та енергетика — 62% компаній відзначили користь від AI, особливо у виробничих процесах та управлінні активами. Ритейл та FMCG — 54% організацій побачили реальний фінансовий ефект, при цьому значна частина компаній поки не може оцінити результати впровадження AI.

Завдяки чому ШІ зменшує витрати? Іноді — це просте скорочення працівників, іноді — збільшення продуктивності існуючих. "Я зараз витрачаю чотири години на те, що раніше вимагало тижня роботи", — приводить маркетолог Юрій Гайдай слова одного із своїх знайомих директорів IT-компанії.

Дмитро Лола додає: його компанія почала перебудову інфраструктури ще у 2023-му, але результат прийшов не відразу. Однак, за його словами, згодом портфоліо Kiss My Apps виросло вдвічі при зростанні технічної команди лише на 15%, а продуктивність — у 2–2,5 раза.

Багато компаній, особливо середніх та невеликих, почали активно впроваджувати AI лише останні один-два роки, тож нові підходи потребують часу для повного прояву економічного ефекту, додає він.

Часто технологія використовується точково — у маркетингу, HR або IT-процесах — без інтеграції у ключові бізнес-операції, що обмежує її потенціал у створенні прямого фінансового ефекту.

Масштаби мають значення

Розмір компанії суттєво впливає на фінансову віддачу від ШІ. Великі корпорації та підприємства із понад 1000 співробітників мають значні переваги: доступ до великих масивів даних, бюджети на експериментальні проєкти та команду висококваліфікованих AI-фахівців.

Вони можуть паралельно тестувати різні AI-рішення, інтегрувати їх у ключові бізнес-процеси та масштабувати успішні кейси по всій організації. Як результат, великі компанії частіше досягають реального економічного ефекту та зростання продуктивності.

Малі та середні компанії, навіть якщо формалізують AI-стратегії, зазвичай використовують технологію точково або у тестових проєктах. Через обмежені ресурси та менші обсяги даних вони рідше бачать прямий фінансовий результат на ранніх етапах.

Водночас саме ці організації можуть отримати значну віддачу від AI, якщо правильно обирають пріоритетні процеси для автоматизації та інтегрують інструменти в операційні та клієнтські ланцюги.

Україна наздоганяє глобальний ШІ-тренд

Згідно зі світовими дослідженнями, штучний інтелект уже перестав бути вузькоспеціальною технологією і стає масовим інструментом бізнес-операцій. Приблизно 88% компаній у світі використовують AI принаймні в одній бізнес-функції, що на 10% більше, ніж у 2024 році, хоча лише невелика частка організацій масштабувала ці рішення на рівень усієї компанії — близько 7%.

Аналізи також показують, що хоча використання AI зросло, масштабування його застосування у всіх бізнес-процесах ще недостатньо широке: багато організацій впроваджують AI локально — у маркетингу, аналітиці чи автоматизації — але не завжди в ключових функціях, що безпосередньо впливають на фінансові результати.

Ця глобальна картина перегукується з українськими тенденціями: AI широко інтегрований у стратегії бізнесу. Українські компанії, подібно до світових, рухаються від початкового впровадження інструментів до глибшої інтеграції та отримання суцільної фінансової віддачі, що є типовою моделлю зрілості технології у світі бізнесу.

Україна перебуває у руслі глобальних AI-трендів: технологія інтегрується, масштабується та з часом здобуває все більше цінності для компаній. Сьогодні штучний інтелект уже не експеримент, а стратегічна необхідність.

Більше про розвиток українського та світового штучного інтелекту читайте в нашому спецпроєкті "AI Лідери", де на вас очікує багато аналітичних матеріалів та інтерв’ю. "AI Лідери" — це перший національний рейтинг, що вимірює, наскільки глибоко, ефективно та етично українські компанії інтегрують штучний інтелект у свої бізнес-процеси.