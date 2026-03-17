Украинский бизнес инвестировал 260 млн грн в развитие искусственного интеллекта — исследование Delo

Развитие искусственного интеллекта революционно меняет человечество — как в свое время книгопечатание или электроэнергия. Крупнейшие компании мира тратят огромные деньги на строительство новых дата-центров, обеспечивающих работу программ искусственного интеллекта. По всему миру их уже построено более 500 и каждый имеет размер с футбольное поле.

Еще в конце 2025 года аналитики Reuters посчитали: на создание атомной бомбы в 1942–1946 годах человечество потратило $30 млрд (в современном эквиваленте). Для того чтобы высадить человека на Луну — $298 млрд. На ИИ тратится гораздо больше — $1,65 трлн с 2013 по 2025 год.

Музыка, созданная работами, видеоклипы, написанные искусственным интеллектом, рекламные тексты, книги, дипломные работы — ИИ теперь повсюду. Проигнорировать этот тренд — риск для конкурентоспособности. Именно поэтому украинский бизнес активно вовлекается в эту трансформацию.

Чтобы выяснить, что именно из практик искусственного интеллекта используют украинские предприниматели, мы решили провести исследование. Разработали анкету по 38 вопросам, например: Что именно с ИИ вы используете? Обучаете ли работников? Сколько инвестируете в программы искусственного интеллекта? Покупаете эти программы или создаете сами?

Собрать информацию о том, как украинский бизнес развивает ИИ, оказалось задачей со звездочкой. Мы разослали анкеты с нашими вопросами для 360 компаний и получили ответы от 62 — это высокий показатель с точки зрения организации социологических исследований.

Мы осознаем, что собранные нами данные отражают лишь часть общей картины. Но даже то, что удалось увидеть, стоит внимания. У 80% компаний есть не только разработанная, но и утвержденная руководством ИИ-стратегия. А несколько компаний уже ввели должность "директора по ИИ". Это говорит о растущей роли этого тренда. И в то же время о том, что украинский крупный бизнес идет в мировом тренде по внедрению искусственного интеллекта. По данным McKinsey на ноябрь 2025 года, 78–88% мировых компаний используют AI хотя бы в одной бизнес-функции.

Даже ответившие почти всегда не готовы предоставлять данные об общем объеме инвестиций в AI. Участники нашего исследования инвестировали 259,5 млн грн в это направление в 2024 году; кто-то в этой цифре учел и 2025 год. Но только 38% компаний согласились раскрыть суммы, остальные считают эти данные конфиденциальными.

Конечно, эти объемы нельзя сравнивать с мировыми трендами. Потому что и экономика Украины меньше, и в нашем опросе видим лишь незначительную часть того, что происходит в этом направлении.

Всего в исследовании в рамках спецпроекта "AI Лидеры" участвовали компании разного масштаба — от небольших предприятий с менее чем 50 сотрудниками до крупных корпораций из более чем 1000 работников.

В опросе приняли участие компании финансового сектора, IT, телекоммуникаций, ритейла, агро, FMCG, энергетики, фармацевтики, медицины, страхования, промышленности, автомобильной отрасли, образования, рекрутинга и инжиниринга.

Что выяснило наше исследование?

Высокий уровень интеграции ИИ наблюдается во всех основных секторах. IT и телеком лидируют по количеству компаний с формализованной AI-стратегией (93–100%), тогда как ритейл, FMCG, агро и промышленность демонстрируют показатели более 65%.

IT-отрасль является лидером применения искусственного интеллекта, потому что там он стал новой нормой еще с 2022 года, когда запустили ChatGPT от OpenAI, отмечает в комментарии Delo.ua Дмитрий Лола, СЕО и основатель украинской IT-компании Kiss My Apps, разработавшей более 30 приложений в разных категориях.

Примеры из отраслей

Финансы и банковские услуги: Sense Bank применяет AI для противодействия мошенничеству и цифровой идентификации клиентов. Система анализирует поведенческие маркеры в режиме реального времени, использует собственные Computer Vision модели и Face Verification, а сотрудники постоянно обучаются и запускают собственные R&D-проекты, которые интегрируются в бизнес-процессы.

ПУМБ интегрировал AI в продажи, маркетинг, клиентский сервис и управление рисками. Алгоритмы персонализируют коммуникации, формируют рекомендации Next Best Action, автоматизируют анализ документов и данных, а AI-ассистенты ускоряют рутинные процессы. Инвестиции банка в AI за 2024-2025 годы превысили 32 млн грн, обеспечив заметные бизнес-результаты.

Арсенал Страхование использует AI для автоматизированного андеррайтинга и дистанционной оценки повреждений по изображениям, что ускоряет выплаты и повышает точность решений. Технологии также используются для актуарного моделирования и выявления мошенничества.

На уровне клиентского сервиса ключевым AI-решением стал сервис "AI-врач" в мобильном приложении по медицинскому страхованию. Это инструмент первичной медицинской диагностики, который работает как персональный врач в смартфоне и позволяет лишить клиента лишних хлопот на старте лечения.

Ритейл и логистика: Аврора разработала собственные инструменты AI — Traffic Counter, HR Assistant и Recommendation Engine, которые интегрированы с ERP, CRM и TMS. Компания активно тестирует внутренние AI-пилоты и учит сотрудников работать с новыми инструментами.

Фармацевтика и производство: Украинское представительство компании Teva использует AI в маркетинге, продажах, HR и IT. Компания имеет собственное ИИ-подразделение, которое создает текстовый, визуальный и видеоконтент с помощью современных инструментов.

Энергетика и индустрия: ДТЭК реализует масштабную программу внедрения ИИ QUANTUM при поддержке IT-компании MODUS X. Программа включает прогнозирование потребления и генерации энергии, оптимизацию логистики, управление рисками, автоматизацию сервисных операций и т.д. AI-модели уже позволяют экономить десятки миллионов гривен ежегодно и ускоряют принятие решений.

Агро: в агробизнесе Kernel использует беспилотники, спутниковые снимки, погодные данные и машинное обучение для прогнозирования урожайности, что позволяет более точно планировать уборку и логистику. Модели компьютерного зрения анализируют структуру полей для агрохимических исследований и внедрение чёткого земледелия.

Среди собственных AI-разработок компании модели прогнозирования фаз развития кукурузы и подсолнечника, алгоритмы для подсчета зерен, оценки густоты всходов и сегментации рельефа, а также оптимизационные системы для планирования транспортировки урожая.

IT и технологии: Sigma Software интегрирует AI с 2018 года и создала AI Center of Excellence для консалтинга, разработки и внедрения решений. Среди продуктов компании — AI-помощник для HR и support, генератор юнит-тестов и инструмент анализа изменений в коде. Параллельно компания обучает сотрудников в программе AI Champions Bootcamp.

SharksCode применяет AI для рекрутинга: интеллектуальный агент автоматизирует парсинг вакансий, оценку кандидатов и формирует рейтинг соответствия. Система интегрирована в ATS и HRM, что позволяет эффективно управлять базой кандидатов.

SIA Tet разработала решение для преобразования языка в текст и внутреннюю LLM Tet GPT, которая защищает чувствительные данные и предлагается клиентам в формате as-a-Service. Ежемесячно компания делится AI-новостями и внутренними инструментами, повышая культуру работы с искусственным интеллектом.

ИИ помогает больше заработать

На первый взгляд, может показаться, что ИИ — это просто модный тренд. Но на самом деле это о деньгах. Инвестиции в эти программы уменьшают издержки и, как следствие, увеличивают прибыль. Именно поэтому это направление столь быстро развивается. Вот несколько примеров по отраслям:

Большие банки и финансовые компании — 78% подтвердили, что AI положительно повлияло на финансовые результаты, помогая оптимизировать затраты и управлять рисками. IT-компании — у 70% организаций внедрение AI способствовало улучшению финансовых показателей, повышению эффективности процессов и прибыльности. Агропромышленность и энергетика — 62% компаний отметили пользу от AI, особенно в производственных процессах и управлении активами. Ритейл и FMCG — 54% организаций увидели реальный финансовый эффект, при этом значительная часть компаний пока не может оценить результаты внедрения AI.

Благодаря чему ИИ уменьшает издержки? Иногда это простое сокращение работников, иногда — увеличение производительности существующих. "Я сейчас трачу четыре часа на то, что раньше требовало недели работы", — приводит маркетолог Юрий Гайдай слова одного из своих знакомых директоров IT-компании.

Дмитрий Лола добавляет: его компания начала перестройку инфраструктуры еще в 2023 году, но результат пришел не сразу. Однако, по его словам, впоследствии портфолио Kiss My Apps выросло вдвое при росте технической команды всего на 15%, а производительность — в 2-2,5 раза.

Многие компании, особенно средние и небольшие, начали активно внедрять AI только последние один-два года, поэтому новые подходы требуют времени для полного проявления экономического эффекта, добавляет он.

Часто технология используется точечно — в маркетинге, HR или IT-процессах — без интеграции в ключевые бизнес-операции, что ограничивает ее потенциал в создании прямого финансового эффекта.

Масштабы имеют значение

Размер компании оказывает существенное влияние на финансовую отдачу от ИИ. Большие корпорации и предприятия из более чем 1000 сотрудников имеют значительные преимущества: доступ к большим массивам данных, бюджеты на экспериментальные проекты и команду высококвалифицированных специалистов AI.

Они могут параллельно тестировать разные AI-решения, интегрировать их в ключевые бизнес-процессы и масштабировать успешные кейсы по всей организации. В результате крупные компании чаще достигают реального экономического эффекта и роста производительности.

Малые и средние компании, даже если формализуют AI-стратегии, обычно используют технологию точечно или в тестовых проектах. Из-за ограниченных ресурсов и меньших объемов данных они реже видят прямой финансовый результат на ранних этапах.

В то же время, именно эти организации могут получить значительную отдачу от AI, если правильно выбирают приоритетные процессы для автоматизации и интегрируют инструменты в операционные и клиентские цепи.

Украина догоняет глобальный ИИ-тренд

Согласно мировым Исследованиями, искусственный интеллект уже не является узкоспециальной технологией и становится массовым инструментом бизнес-операций. Приблизительно 88% компаний в мире используют AI по крайней мере в одной бизнес-функции, что на 10% больше, чем в 2024 году, хотя лишь небольшая часть организаций масштабировала эти решения на уровень всей компании — около 7%.

Анализы также показывают, что хотя использование AI выросло, масштабирование его применения во всех бизнес-процессах еще недостаточно широко: многие организации внедряют AI локально — в маркетинге, аналитике или автоматизации — но не всегда в ключевых функциях, оказывающих непосредственное влияние на финансовые результаты.

Эта глобальная картина восходит к украинским тенденциям: AI широко интегрирован в стратегии бизнеса. Украинские компании, подобно мировым, движутся от первоначального внедрения инструментов к более глубокой интеграции и получения сплошной финансовой отдачи, являющейся типичной моделью зрелости технологии в мире бизнеса.

Украина находится в русле глобальных AI-трендов: технология интегрируется, масштабируется и со временем приобретает все большее значение для компаний. Сегодня искусственный интеллект уже не эксперимент, а стратегическая необходимость.

