AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Украинский бизнес инвестировал 260 млн грн в развитие искусственного интеллекта — исследование Delo

ШИ, Развитие искусственного интеллекта
У 80% компаний есть не только разработанная, но и утвержденная руководством стратегия ИИ. Фото: Delo.ua

Развитие искусственного интеллекта революционно меняет человечество — как в свое время книгопечатание или электроэнергия. Крупнейшие компании мира тратят огромные деньги на строительство новых дата-центров, обеспечивающих работу программ искусственного интеллекта. По всему миру их уже построено более 500 и каждый имеет размер с футбольное поле.

Еще в конце 2025 года аналитики Reuters посчитали: на создание атомной бомбы в 1942–1946 годах человечество потратило $30 млрд (в современном эквиваленте). Для того чтобы высадить человека на Луну — $298 млрд. На ИИ тратится гораздо больше — $1,65 трлн с 2013 по 2025 год.

Музыка, созданная работами, видеоклипы, написанные искусственным интеллектом, рекламные тексты, книги, дипломные работы  ИИ теперь повсюду. Проигнорировать этот тренд  риск для конкурентоспособности. Именно поэтому украинский бизнес активно вовлекается в эту трансформацию.

Чтобы выяснить, что именно из практик искусственного интеллекта используют украинские предприниматели, мы решили провести исследование. Разработали анкету по 38 вопросам, например: Что именно с ИИ вы используете? Обучаете ли работников? Сколько инвестируете в программы искусственного интеллекта? Покупаете эти программы или создаете сами?

Собрать информацию о том, как украинский бизнес развивает ИИ, оказалось задачей со звездочкой. Мы разослали анкеты с нашими вопросами для 360 компаний и получили ответы от 62  это высокий показатель с точки зрения организации социологических исследований.

Мы осознаем, что собранные нами данные отражают лишь часть общей картины. Но даже то, что удалось увидеть, стоит внимания. У 80% компаний есть не только разработанная, но и утвержденная руководством ИИ-стратегия. А несколько компаний уже ввели должность "директора по ИИ". Это говорит о растущей роли этого тренда. И в то же время о том, что украинский крупный бизнес идет в мировом тренде по внедрению искусственного интеллекта. По данным McKinsey на ноябрь 2025 года, 78–88% мировых компаний используют AI хотя бы в одной бизнес-функции.

Даже ответившие почти всегда не готовы предоставлять данные об общем объеме инвестиций в AI. Участники нашего исследования инвестировали 259,5 млн грн в это направление в 2024 году; кто-то в этой цифре учел и 2025 год. Но только 38% компаний согласились раскрыть суммы, остальные считают эти данные конфиденциальными.

Конечно, эти объемы нельзя сравнивать с мировыми трендами. Потому что и экономика Украины меньше, и в нашем опросе видим лишь незначительную часть того, что происходит в этом направлении.

Всего в исследовании в рамках спецпроекта "AI Лидеры" участвовали компании разного масштаба — от небольших предприятий с менее чем 50 сотрудниками до крупных корпораций из более чем 1000 работников.

В опросе приняли участие компании финансового сектора, IT, телекоммуникаций, ритейла, агро, FMCG, энергетики, фармацевтики, медицины, страхования, промышленности, автомобильной отрасли, образования, рекрутинга и инжиниринга.

Что выяснило наше исследование?

Высокий уровень интеграции ИИ наблюдается во всех основных секторах. IT и телеком лидируют по количеству компаний с формализованной AI-стратегией (93–100%), тогда как ритейл, FMCG, агро и промышленность демонстрируют показатели более 65%.

IT-отрасль является лидером применения искусственного интеллекта, потому что там он стал новой нормой еще с 2022 года, когда запустили ChatGPT от OpenAI, отмечает в комментарии Delo.ua Дмитрий Лола, СЕО и основатель украинской IT-компании Kiss My Apps, разработавшей более 30 приложений в разных категориях.

Примеры из отраслей

Финансы и банковские услугиSense Bank применяет AI для противодействия мошенничеству и цифровой идентификации клиентов. Система анализирует поведенческие маркеры в режиме реального времени, использует собственные Computer Vision модели и Face Verification, а сотрудники постоянно обучаются и запускают собственные R&D-проекты, которые интегрируются в бизнес-процессы.

ПУМБ интегрировал AI в продажи, маркетинг, клиентский сервис и управление рисками. Алгоритмы персонализируют коммуникации, формируют рекомендации Next Best Action, автоматизируют анализ документов и данных, а AI-ассистенты ускоряют рутинные процессы. Инвестиции банка в AI за 2024-2025 годы превысили 32 млн грн, обеспечив заметные бизнес-результаты.

Арсенал Страхование использует AI для автоматизированного андеррайтинга и дистанционной оценки повреждений по изображениям, что ускоряет выплаты и повышает точность решений. Технологии также используются для актуарного моделирования и выявления мошенничества.

На уровне клиентского сервиса ключевым AI-решением стал сервис "AI-врач" в мобильном приложении по медицинскому страхованию. Это инструмент первичной медицинской диагностики, который работает как персональный врач в смартфоне и позволяет лишить клиента лишних хлопот на старте лечения.

Ритейл и логистика: Аврора разработала собственные инструменты AI  Traffic Counter, HR Assistant и Recommendation Engine, которые интегрированы с ERP, CRM и TMS. Компания активно тестирует внутренние AI-пилоты и учит сотрудников работать с новыми инструментами.

Фармацевтика и производство: Украинское представительство компании Teva использует AI в маркетинге, продажах, HR и IT. Компания имеет собственное ИИ-подразделение, которое создает текстовый, визуальный и видеоконтент с помощью современных инструментов.

Энергетика и индустрия: ДТЭК реализует масштабную программу внедрения ИИ QUANTUM при поддержке IT-компании MODUS X. Программа включает прогнозирование потребления и генерации энергии, оптимизацию логистики, управление рисками, автоматизацию сервисных операций и т.д. AI-модели уже позволяют экономить десятки миллионов гривен ежегодно и ускоряют принятие решений.

Агро: в агробизнесе Kernel использует беспилотники, спутниковые снимки, погодные данные и машинное обучение для прогнозирования урожайности, что позволяет более точно планировать уборку и логистику. Модели компьютерного зрения анализируют структуру полей для агрохимических исследований и внедрение чёткого земледелия.

Среди собственных AI-разработок компании модели прогнозирования фаз развития кукурузы и подсолнечника, алгоритмы для подсчета зерен, оценки густоты всходов и сегментации рельефа, а также оптимизационные системы для планирования транспортировки урожая.

IT и технологии: Sigma Software интегрирует AI с 2018 года и создала AI Center of Excellence для консалтинга, разработки и внедрения решений. Среди продуктов компании  AI-помощник для HR и support, генератор юнит-тестов и инструмент анализа изменений в коде. Параллельно компания обучает сотрудников в программе AI Champions Bootcamp.

SharksCode применяет AI для рекрутинга: интеллектуальный агент автоматизирует парсинг вакансий, оценку кандидатов и формирует рейтинг соответствия. Система интегрирована в ATS и HRM, что позволяет эффективно управлять базой кандидатов.

SIA Tet разработала решение для преобразования языка в текст и внутреннюю LLM Tet GPT, которая защищает чувствительные данные и предлагается клиентам в формате as-a-Service. Ежемесячно компания делится AI-новостями и внутренними инструментами, повышая культуру работы с искусственным интеллектом.

ИИ помогает больше заработать

На первый взгляд, может показаться, что ИИ  это просто модный тренд. Но на самом деле это о деньгах. Инвестиции в эти программы уменьшают издержки и, как следствие, увеличивают прибыль. Именно поэтому это направление столь быстро развивается. Вот несколько примеров по отраслям:

  1. Большие банки и финансовые компании — 78% подтвердили, что AI положительно повлияло на финансовые результаты, помогая оптимизировать затраты и управлять рисками.
  2. IT-компании — у 70% организаций внедрение AI способствовало улучшению финансовых показателей, повышению эффективности процессов и прибыльности.
  3. Агропромышленность и энергетика 62% компаний отметили пользу от AI, особенно в производственных процессах и управлении активами.
  4. Ритейл и FMCG 54% организаций увидели реальный финансовый эффект, при этом значительная часть компаний пока не может оценить результаты внедрения AI.
Фото 2 — Украинский бизнес инвестировал 260 млн грн в развитие искусственного интеллекта — исследование Delo

Благодаря чему ИИ уменьшает издержки? Иногда это простое сокращение работников, иногда — увеличение производительности существующих. "Я сейчас трачу четыре часа на то, что раньше требовало недели работы",  приводит маркетолог Юрий Гайдай слова одного из своих знакомых директоров IT-компании.

Дмитрий Лола добавляет: его компания начала перестройку инфраструктуры еще в 2023 году, но результат пришел не сразу. Однако, по его словам, впоследствии портфолио Kiss My Apps выросло вдвое при росте технической команды всего на 15%, а производительность  в 2-2,5 раза.

Многие компании, особенно средние и небольшие, начали активно внедрять AI только последние один-два года, поэтому новые подходы требуют времени для полного проявления экономического эффекта, добавляет он.

Часто технология используется точечно  в маркетинге, HR или IT-процессах  без интеграции в ключевые бизнес-операции, что ограничивает ее потенциал в создании прямого финансового эффекта.

Масштабы имеют значение

Размер компании оказывает существенное влияние на финансовую отдачу от ИИ. Большие корпорации и предприятия из более чем 1000 сотрудников имеют значительные преимущества: доступ к большим массивам данных, бюджеты на экспериментальные проекты и команду высококвалифицированных специалистов AI.

Они могут параллельно тестировать разные AI-решения, интегрировать их в ключевые бизнес-процессы и масштабировать успешные кейсы по всей организации. В результате крупные компании чаще достигают реального экономического эффекта и роста производительности.

Малые и средние компании, даже если формализуют AI-стратегии, обычно используют технологию точечно или в тестовых проектах. Из-за ограниченных ресурсов и меньших объемов данных они реже видят прямой финансовый результат на ранних этапах.

В то же время, именно эти организации могут получить значительную отдачу от AI, если правильно выбирают приоритетные процессы для автоматизации и интегрируют инструменты в операционные и клиентские цепи.

Украина догоняет глобальный ИИ-тренд

Согласно мировым Исследованиямиискусственный интеллект уже не является узкоспециальной технологией и становится массовым инструментом бизнес-операций. Приблизительно 88% компаний в мире используют AI по крайней мере в одной бизнес-функции, что на 10% больше, чем в 2024 году, хотя лишь небольшая часть организаций масштабировала эти решения на уровень всей компании — около 7%.

Анализы также показывают, что хотя использование AI выросло, масштабирование его применения во всех бизнес-процессах еще недостаточно широко: многие организации внедряют AI локально — в маркетинге, аналитике или автоматизации — но не всегда в ключевых функциях, оказывающих непосредственное влияние на финансовые результаты.

Фото 3 — Украинский бизнес инвестировал 260 млн грн в развитие искусственного интеллекта — исследование Delo

Эта глобальная картина восходит к украинским тенденциям: AI широко интегрирован в стратегии бизнеса. Украинские компании, подобно мировым, движутся от первоначального внедрения инструментов к более глубокой интеграции и получения сплошной финансовой отдачи, являющейся типичной моделью зрелости технологии в мире бизнеса.

Фото 4 — Украинский бизнес инвестировал 260 млн грн в развитие искусственного интеллекта — исследование Delo

Украина находится в русле глобальных AI-трендов: технология интегрируется, масштабируется и со временем приобретает все большее значение для компаний. Сегодня искусственный интеллект уже не эксперимент, а стратегическая необходимость.

Больше о развитии украинского и мирового искусственного интеллекта читайте в нашем спецпроекте "AI Лидеры", где вас ожидает много аналитических материалов и интервью. "AI Лидеры"  это первый национальный рейтинг, измеряющий, насколько глубоко, эффективно и нравственно украинские компании интегрируют искусственный интеллект в свои бизнес-процессы.