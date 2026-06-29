Одна из крупнейших технологических программ мира: Южная Корея инвестирует почти триллион долларов в чипы и ИИ

Южная Корея объявила о запуске масштабной программы развития полупроводниковой отрасли и искусственного интеллекта с общим объемом инвестиций не менее 880 млрд долларов. Средства будут направлены на создание новых центров производства микросхем, дата-центров и робототехнических кластеров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на BBC .

Инвестиционная программа стала частью стратегии "Три мегапроекта", которая должна усилить позиции страны в глобальной конкуренции на рынке искусственного интеллекта и полупроводников. По словам президента, развитие этих направлений критически важно для экономического роста и технологической безопасности государства.

Президент Южной Кореи Ли Дже Мен подчеркнул, что Южная Корея должна скорее конкурентов обеспечить ключевые компоненты для развития ИИ. К приоритетам относятся производство полупроводников, развитие физического искусственного интеллекта и создание современных центров обработки данных.

О планах было объявлено на телеконференции с участием руководства крупнейших корейских производителей чипов — Samsung и SK Hynix. Обе компании являются важными поставщиками для глобальной индустрии искусственного интеллекта, в частности, сотрудничают с Nvidia.

Отдельный акцент сделан на развитии регионов вне Сеула. Правительство планирует размещать новые производственные и инфраструктурные объекты в других частях страны, чтобы снизить экономическую концентрацию вокруг столицы и стимулировать развитие провинций.

Инициатива реализуется на фоне активных инвестиций в технологический сектор других азиатских государств. Тайвань, Китай и Япония также наращивают вложения в производство микросхем из-за стремительного роста спроса на вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта.

По оценкам рынка, только американские технологические компании Google, Amazon и Meta в текущем году планируют направить на развитие инфраструктуры ИИ около 650 млрд долларов. В то же время рост спроса на чипы уже привел к дефициту полупроводников и удорожанию электронных компонентов.

Заметим, что несмотря на активные инвестиции в искусственный интеллект, только 20% компаний уже почувствовали рост выручки от его внедрения. Большинство бизнесов пока фиксирует только повышение производительности, в то время как финансовый эффект остается ограниченным.