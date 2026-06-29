Підозра у корупційній схемі в банку: через рахунки пройшло понад 210 млн грн

Колишньому голові правління одного з українських банків повідомлено про підозру у причетності до незаконних фінансових операцій на понад 210 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Про хід слідства

За даними слідства, посадовець міг діяти у змові з підприємцем з метою забезпечення безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу він також, ймовірно, забезпечував необхідне "сприяння".

Вартість таких послуг, за даними правоохоронців, становила 0,15% від щомісячного обсягу операцій.

Слідство встановило, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 млн грн. За кожну операцію колишній банкір отримував свою частку.

Правоохоронці задокументували листування між фігурантами, у якому вони узгоджували суми переказів і звіряли проведені платежі.

Колишньому голові правління банку інкримінують одержання неправомірної вигоди. Підприємець також є підозрюваним у справі за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, за 4 місяці 2026 року було винесено 814 судових рішень корупціонерам. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. В усіх справах цьогоріч корупціонери відбулись лише штрафами.