Новини
Дата публікації
Корупція в "Укрзалізниці": судитимуть чотирьох учасників оборудки на 15 млн грн

набу
Оборудку викрили у червні 2025 року / НАБУ

До суду передано справу щодо чотирьох осіб, які у змові заволоділи понад 15 млн грн під час закупівлі ремонтно-будівельних матеріалів для АТ "Укрзалізниця".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НАБУ.

Слідство встановило, що у 2022 році організатор схеми через підконтрольних службовців філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ забезпечував перемогу заздалегідь узгоджених компаній у тендерах на фарби та лінолеум.

Якщо у конкурсі брали участь "неузгоджені" компанії або пропонували нижчу ціну, тендери скасовували.

Після цього зловмисники укладали договори про постачання продукції за завищеною вартістю. Унаслідок реалізації схеми з вересня 2022 до квітня 2023 року Укрзалізниця зазнала збитків понад 15 млн грн, які учасники розпорядилися на власний розсуд.

Оборудку викрили у червні 2025 року, а досудове розслідування завершили у вересні. Також встановлено, що у лютому–квітні 2023 року ті ж особи намагалися повторити схему, проте цьому завадило розслідування НАБУ та САП.

Кілька днів тому НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб у справі "трансформаторної схеми". 

Автор:
Тетяна Гойденко