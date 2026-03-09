Запланована подія 2

НАБУ і САП скерували до суду обвинувачення у "трансформаторній схемі" УЗ

будівля, НАБУ
НАБУ і САПнаправили до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" / НАБУ

НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно двох експосадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб у справі "трансформаторної схеми". 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. 

Що відомо "трансформаторну схему" на "Укрзалізниці" 

Як встановило слідство, у червні-грудні 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Йдеться про колишнього радника заступника керівника Офісу президента України, тодішнього співробітника Служби безпеки України Артема Шила. 

Він організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами, проігнорувавши при цьому громадянство бенефіціара компанії та його зв’язки з Росією.

Згодом "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022–2024 років "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму майже 95 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 54,6 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Нагадаємо, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента Артемом Шилом, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Автор:
Ольга Сич