НАБУ и САП направили в суд обвинение в "трансформаторной схеме" УЗ

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении двух экс-чиновников "Укрзализныци" и еще двух человек по делу "трансформаторной схемы Шила".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Что известно "трансформаторную схему" на "Укрзализныце"

Как установило следствие, в июне-декабре 2022 года лидер группы через подконтрольные должностные лица "Укрзализныци" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Речь идет о бывшем советнике заместителя руководителя Офиса президента Украины, тогдашнем сотруднике Службы безопасности Украины Артеме Шило.

Он организовал подготовку и направление в УЗ письмо "Об угрозе государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями, проигнорировав при этом гражданство бенефициара компании и его связи с Россией.

Впоследствии "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене искусственно увеличенной почти вдвое.

В результате реализации схемы на протяжении 2022–2024 гг. Укрзализныця понесла убытки на сумму почти 95 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 54,6 млн. грн. на банковских счетах компании-поставщика.

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Артемом Шилом, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения .