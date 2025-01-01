Болгария выдала Украине фигурантку "схемы Шило", по которой "Укрзализныцю" обокрали на 95 миллионов

Болгария экстрадировала в Украину руководительницу компании, которая незаконно, по версии следствия, победила в тендере на поставку "Укрзализныце" трансформаторов по искусственно завышенным ценам.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро, ей уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 9,9 миллиона гривен.

Женщина находилась в международном розыске с момента разоблачения схемы в апреле 2024 года. Она была задержана осенью. Передача подозреваемой сотрудникам НАБУ состоялась в автомобильном пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на границе Волынской области с Польшей.

Напомним, в начале апреля уже прошлого года была разоблачена организованная группа, возглавляемая бывшим советником заместителя руководителя Офиса президента Украины, тогдашним сотрудником Службы безопасности Украины Артемом Шило.

Суть "трансформаторной схемы Шило"

Как установило следствие, в июне-декабре 2022 года он через подконтрольных должностных лиц УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Компания же контролировалась гражданином Беларуси.

По версии НАБУ, Шило как сотрудник СБУ организовал подготовку и направление в УЗ письма "Об угрозе государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников тендера с более выгодными ценовыми условиями, проигнорировав при этом гражданство бенефициара компании и его связи с Россией .

Впоследствии компания-победитель тендера через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупила трансформаторы у производителя в Узбекистане. Цена же продукции оказалась искусственно увеличенной почти вдвое.

По подсчетам следствия, в результате реализации схемы на протяжении 2022-2024 годов "Укрзализныця" понесла ущерб на 94,8 миллиона гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Подозрение в хищении средств получили по этому делу 10 человек, а на счетах компании-поставщика было арестовано 53 миллиона гривен. Кроме того, Шило получил подозрение в завладении 117 миллионами гривен при закупке "Укрзализныцей" кабелей, разоблаченном НАБУ в марте 2024 года.