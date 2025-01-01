Болгарія видала Україні фігурантку "схеми Шила", за якою "Укрзалізницю" обікрали на 95 мільйонів

Болгарія екстрадувала до України керівницю компанії, яка незаконно, за версією слідства, перемогла в тендері на постачання "Укрзалізниці" трансформаторів за штучно завищеними цінами.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро, їй вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 9,9 мільйона гривень.

Жінка перебувала у міжнародному розшуку з моменту викриття оборудки у квітні 2024 року. Її було затримано восени. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулася у автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на кордоні Волинської області з Польщею.

Нагадаємо, на початку квітні вже минулого року було викрито організовану групу, очолювану колишнім радником заступника керівника Офісу президента України, тодішнім співробітником Служби безпеки України Артемом Шилом.

Як встановило слідство, у червні-грудні 2022 року він через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Компанія ж контролювалася громадянином Білорусі.

За версією НАБУ, Шило як співробітник СБУ організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами, проігнорувавши при цьому громадянство бенефіціара компанії та його зв’язки з Росією.

Згодом компанія-переможець тендеру через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупила трансформатори у виробника в Узбекистані. Ціна ж продукції виявилася штучно збільшеною майже вдвічі.

За підрахунками слідства, внаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 років "Укрзалізниця" зазнала збитків на 94,8 мільйона гривен, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Підозру в розкраданні коштів отримали у цій справі 10 осіб, а на рахунках компанії-постачальниці було заарештовано 53 мільйона гривень. Крім того, Шило отримав підозру у заволодінні 117 мільйонами гривень при закупівлі "Укрзалізницею" кабелів, яке НАБУ викрило у березні 2024 року.