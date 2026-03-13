Запланована подія 2

Коррупция в "Укрзализныце": будут судить четырех участников сделки на 15 млн грн

Сделку разоблачили в июне 2025 года / НАБУ

В суд передано дело в отношении четырех человек, в заговоре завладевших более 15 млн грн при закупке ремонтно-строительных материалов для АО "Укрзализныця".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НАБУ.

Следствие установило, что в 2022 году организатор схемы через подконтрольных служащих филиала "Центр обеспечения производства" УЗ обеспечивал победу заранее согласованных компаний в тендерах на краски и линолеум.

Если в конкурсе участвовали "несогласованные" компании или предлагали более низкую цену, тендеры отменяли.

После этого злоумышленники заключали договоры о поставках продукции по завышенной стоимости. В результате реализации схемы с сентября 2022 по апрель 2023 года Укрзализныця понесла убытки более 15 млн грн, которые участники распорядились по собственному усмотрению.

Сделку разоблачили в июне 2025 года, а досудебное расследование завершили в сентябре. Также установлено, что в феврале-апреле 2023 те же лица пытались повторить схему, однако этому помешало расследование НАБУ и САП.

Несколько дней назад НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении двух экс-чиновников "Укрзализныци" и еще двух человек по делу "трансформаторной схемы".

Автор:
Татьяна Гойденко