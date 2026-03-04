Запланована подія 2

Коррупция в "Укрзализныце": нардепа будут судить за хищение 140 млн грн

гривны
Дело о миллионных убытках УЗ в суде / Shutterstock

Народного депутата, бывшего чиновника АО "Укрзализныця" и еще трех человек будут судить по делу о масштабной коррупционной схеме при закупке кабельно-проводниковой продукции. По данным следствия, убытки госкомпании превысили 140 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НАБУ.

В сообщении не указано имя фигуранта, но, как сообщает "Интерфакс-Украина", речь идет о Викторе Бондаре.

О ходе дела

По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками-предпринимателями организовал схему поставки продукции для "Укрзализныци" по завышенным ценам. Для реализации этой схемы они вступили в сговор с другой организованной группой, в состав которой входили должностные лица УЗ. Члены этой группы неформально контролировали отдельные процессы деятельности общества и за вознаграждение обеспечивали победу в тендерах подконтрольным компаниям.

В 2021-2022 годах в тендерах "Укрзализныци" на поставку кабельно-проводниковой продукции побеждали заранее определенные компании. В рамках досудебного расследования было установлено, что в ходе процедур участники согласовывали свои действия и искусственно завышали ожидаемую стоимость продукции, что позволило заключить договоры по ценам выше рыночных.

В результате реализации схемы АО "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 140 млн грн. Часть полученных средств участники преступления легализовали и использовали по своему усмотрению.

Подозреваемый был взят под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, поскольку он не уплатил ранее определенную судом сумму.

Автор:
Ольга Опенько