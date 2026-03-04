Корупція в "Укрзалізниці": нардепа судитимуть за розкрадання 140 млн грн

Народного депутата , колишнього посадовця АТ “Укрзалізниця” та ще трьох осіб судитимуть у справі про масштабну корупційну схему під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. За даними слідства, збитки держкомпанії перевищили 140 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НАБУ.

У повідомленні не вказано ім'я фігуранта, але як повідомляє "Інтерфакс-Україна", йдеться про Віктора Бондаря.

Про хід справи

За даними слідства, обвинувачений разом зі спільниками-підприємцями організував схему постачання продукції для "Укрзалізниці" за завищеними цінами. Для реалізації цієї схеми вони вступили у змову з іншою організованою групою, до складу якої входили посадові особи УЗ. Члени цієї групи неформально контролювали окремі процеси діяльності товариства та за винагороду забезпечували перемогу у тендерах підконтрольним компаніям.

У 2021–2022 роках у тендерах "Укрзалізниці" на постачання кабельно-провідникової продукції перемагали заздалегідь визначені компанії. В рамках досудового розслідування було встановлено, що під час процедур учасники узгоджували свої дії та штучно завищували очікувану вартість продукції, що дозволило укласти договори за цінами, вищими за ринкові.

Унаслідок реалізації схеми АТ "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму понад 140 млн грн. Частину отриманих коштів учасники злочину легалізували та використали на власний розсуд.

Підозрюваного було взято під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 100 млн грн, оскільки він не сплатив раніше визначену судом суму.