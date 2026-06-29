Подозрение в коррупционной схеме в банке: через счета прошло более 210 млн грн

Бывшему председателю правления одного из украинских банков доложено о подозрении в причастности к незаконным финансовым операциям на более чем 210 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

О ходе следствия

По данным следствия, должностное лицо могло действовать в сговоре с предпринимателем с целью обеспечения беспрепятственного открытия счетов, проведения рисковых операций и избегания внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга он также, вероятно, обеспечивал необходимое содействие.

Стоимость таких услуг, по данным правоохранителей, составила 0,15% от ежемесячного объема сделок.

Следствие установило, что с июля 2024 по февраль 2025 через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний было проведено более 210 млн грн. За каждую операцию бывший банкир получал свою долю.

Правоохранители задокументировали переписку между фигурантами, в которой они согласовывали суммы переводов и сверяли произведенные платежи.

Бывшему председателю правления банка инкриминируют получение неправомерной выгоды. Предприниматель также подозреваемый по делу за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, за 4 месяца 2026 было вынесено 814 судебных решений коррупционерам. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Во всех делах в этом году коррупционеры отделались только штрафами.