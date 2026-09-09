США запретят импорт канадского алкоголя, мотоциклов и молочных продуктов: детали

Соединенные Штаты объявили о запрете на импорт ряда канадских товаров, в частности алкогольных напитков, мотоциклов и отдельных видов молочной продукции. Решение существенно обостряет торговое противостояние между странами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Запрет вступит в силу 29 сентября. Она стала прямой реакцией Вашингтона на канадские зеркальные тарифы против товаров из США стоимостью 20 миллиардов долларов, заработавших 8 сентября.

Что именно попало под запрет и новые пошлины

Под полный запрет попало большинство алкогольной продукции: пиво, разные сорта вина, виски, бурбон, ром, водка, вермут, текила, мескаль и бренди. В молочной категории ограничения касаются сывороточного протеина, инвертной и тростниковой патоки, а также безалкогольного пива.

Кроме того, ряд товаров обложили дополнительной пошлиной в размере 50%:

Пищевые продукты: импортные сборы были введены в различные виды канадского сыра;

Промышленные группы: 50% пошлины распространили на отдельные категории бумаги, алюминия, древесины, мебели и осветительного оборудования;

Госзакупки: Дональд Трамп поручил исключить канадскую продукцию из графиков федеральных закупок США;

Автопром: в Белом доме подтвердили намерение повысить пошлины на импорт канадских автомобилей с 25 до 50% уже с 1 января.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна готова к экономической переориентации.

В то же время, аналитики предостерегают, что торговая война между союзниками ставит под угрозу соглашение о свободной торговле USMCA.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил введение 50% пошлин на товары из Канады. С 1 января 2027 Белый дом вводит дополнительные тарифы на все типы канадских автомобилей, автозапчасти и сталь.

В ответ на тарифные ограничения Вашингтона Канада ввела зеркальные пошлины на импорт из США в размере около 20 миллиардов долларов. Новое собрание в размере 15%, 25% и 50% охватило примерно 700 наименований американской продукции.