Відповідь на тарифи Трампа: Канада запроваджує 50% мита проти США

Канада запроваджує дзеркальні мита на імпорт зі США обсягом близько 20 мільярдів доларів у відповідь на торговельні обмеження Вашингтона. Нові тарифи у розмірі 15%, 25% та 50% охоплять 700 найменувань товарів і почнуть діяти з 8 вересня.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві канадського уряду.

Деталі канадських тарифів та пакет підтримки

Найвищі 50% мита Канада встановила на американську сталь, алюміній, меблі та одяг. Тарифи у розмірі 25% застосовуватимуться до сиру, побутової техніки та окремих видів морепродуктів, а 15% — до електроніки й інструментів.

Для мінімізації наслідків Оттава також розробила багатомільярдну програму допомоги, спрямовану на захист канадських працівників, бізнесу та фермерів.

Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань наголосив, що цей комплекс дій повністю компенсує тиск американських тарифів.

Політичні наслідки та економічний вплив

Нова хвиля митних обмежень позначила черговий етап ескалації у відносинах між сусідніми країнами. Формально нові тарифи США впливають лише на 5% канадського експорту, однак торговельні аналітики попереджають про чутливий удар по окремих галузях, зокрема виробництву деревини.

Зі свого боку, канадська відповідь охоплює близько 4,5% імпорту зі США. Міністр промисловості Мелані Джолі підкреслила, що контртарифи покликані захистити внутрішній ринок від конкурентів та чинити політичний тиск у переддень майбутніх американських виборів.

Нагадаємо, у суботу, 22 серпня, набули чинності американські мита в 50% щодо канадських товарів на суму $20 млрд. У понеділок Трамп оголосив, що з 1 січня 2027 року мита США на вироблені в Канаді автомобілі, вантажівки, автозапчастини й сталь становитимуть 50%.

Раніше повідомлялося, що Канада поспішала підписати угоду з США, щоб уникнути 50% мит Трампа, дія яких мала початися 19 серпня, за вашингтонським часом. Проте, менш ніж за дві години до запланованого набрання чинності новими тарифами, Трамп заявив у соцмережах про досягнення угоди і відкладення мит.