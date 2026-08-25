Ответ на тарифы Трампа: Канада вводит 50% пошлины против США

Канада вводит зеркальные пошлины на импорт из США в размере около 20 миллиардов долларов в ответ на торговые ограничения Вашингтона. Новые тарифы в размере 15%, 25% и 50% охватят 700 наименований товаров и начнут действовать с 8 сентября.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении канадского правительства.

Детали канадских тарифов и пакет поддержки

Высокие 50% пошлины Канада установила на американскую сталь, алюминий, мебель и одежду. Тарифы в размере 25% будут применяться к сыру, бытовой технике и отдельным видам морепродуктов, а 15% — к электронике и инструментам.

Для минимизации последствий Оттава разработала многомиллиардную программу помощи, направленную на защиту канадских работников, бизнеса и фермеров.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул, что этот комплекс действий полностью компенсирует давление американских тарифов.

Политические последствия и экономическое влияние

Новая волна таможенных ограничений обозначила очередной этап эскалации в отношениях между соседними странами. Формально новые тарифы США влияют только на 5% канадского экспорта, однако торговые аналитики предупреждают о чувствительном ударе по отдельным отраслям, в частности, производству древесины.

Со своей стороны канадский ответ охватывает около 4,5% импорта из США. Министр промышленности Мелани Джоли подчеркнула, что контртарифы призваны защитить внутренний рынок от конкурентов и оказывать политическое давление в преддверии будущих американских выборов.

Напомним, в субботу, 22 августа, вступили в силу американские пошлины в 50% по канадским товарам на сумму $20 млрд. В понедельник Трамп объявил, что с 1 января 2027 года пошлины США на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь будут составлять 50%.

Ранее сообщалось, что Канада спешила подписать соглашение с США во избежание 50% пошлин Трампа, действие которых должно было начаться 19 августа, по вашингтонскому времени. Однако, менее чем за два часа до запланированного вступления в силу новых тарифов, Трамп заявил в соцсетях о достижении соглашения и отложении пошлин .