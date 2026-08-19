Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

+0,08

EUR

51,83

+0,02

Наличный курс:

USD

44,88

44,79

EUR

51,95

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп в последний момент отложил введение 50% пошлин против Канады

Дональд Трамп, флаги США
Трамп в последний момент отложил введение 50% пошлин против Канады

Президент США Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин на канадские товары на три дня из-за достижения предварительной договоренности об урегулировании торгового конфликта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Решение было объявлено менее чем за два часа до запланированного вступления в силу новых тарифов. Трамп заявил в соцсетях о достижении соглашения, финализация которого ожидается после оформления документов.

Условия договоренностей и позиции сторон

Согласно официальному заявлению Белого дома, приостановление ввода таможенных пошлин объявлено после готовности Канады устранить дискриминационные ограничения в отношении американских автомобилей, молочной продукции и алкоголя:

  • Параметры соглашения: Торговое представительство США отметило, что договоренности предполагают расширение доступа к рынку для всех американских товаров, обязательства в сфере экономической безопасности и гармонизацию цифровой торговли. В то же время премьер-министр Канады Марк Карни был более сдержанным, отметив значительный прогресс, но подчеркнув, что впереди остается важная работа.
  • Сфера действия пошлин: таможенные пошлины по статье 338 Тарифного акта 1930 года должны были охватить хоккейное снаряжение, пиво, молоко и фанеру, однако не распространялись на ключевые позиции канадского экспорта в США — нефть, калийные удобрения и минералы.
  • Нефтепровод Keystone XL: в своем заявлении Трамп также сообщил о возрождении проекта трубопровода Keystone XL, подписав разрешение на расширение нефтепровода Bridger Pipeline для транспортировки канадской нефти в штат Вайоминг.

На фоне новости курс канадского доллара продемонстрировал стремительный рост, достигнув отметки 1,3872 доллара США.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада спешит подписать соглашение с США во избежание 50% пошлин Трампа. Переговоры продолжались в экстренном режиме до полуночи.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности