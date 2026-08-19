Трамп в последний момент отложил введение 50% пошлин против Канады

Президент США Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин на канадские товары на три дня из-за достижения предварительной договоренности об урегулировании торгового конфликта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Решение было объявлено менее чем за два часа до запланированного вступления в силу новых тарифов. Трамп заявил в соцсетях о достижении соглашения, финализация которого ожидается после оформления документов.

Условия договоренностей и позиции сторон

Согласно официальному заявлению Белого дома, приостановление ввода таможенных пошлин объявлено после готовности Канады устранить дискриминационные ограничения в отношении американских автомобилей, молочной продукции и алкоголя:

Параметры соглашения: Торговое представительство США отметило, что договоренности предполагают расширение доступа к рынку для всех американских товаров, обязательства в сфере экономической безопасности и гармонизацию цифровой торговли. В то же время премьер-министр Канады Марк Карни был более сдержанным, отметив значительный прогресс, но подчеркнув, что впереди остается важная работа.

Сфера действия пошлин: таможенные пошлины по статье 338 Тарифного акта 1930 года должны были охватить хоккейное снаряжение, пиво, молоко и фанеру, однако не распространялись на ключевые позиции канадского экспорта в США — нефть, калийные удобрения и минералы.

Нефтепровод Keystone XL: в своем заявлении Трамп также сообщил о возрождении проекта трубопровода Keystone XL, подписав разрешение на расширение нефтепровода Bridger Pipeline для транспортировки канадской нефти в штат Вайоминг.

На фоне новости курс канадского доллара продемонстрировал стремительный рост, достигнув отметки 1,3872 доллара США.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада спешит подписать соглашение с США во избежание 50% пошлин Трампа. Переговоры продолжались в экстренном режиме до полуночи.