Трамп в останній момент відклав введення 50% мит проти Канади

Президент США Дональд Трамп відклав введення 50% мит на канадські товари на три дні через досягнення попередньої домовленості щодо врегулювання торговельного конфлікту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Рішення було оголошено менш ніж за дві години до запланованого набрання чинності новими тарифами. Трамп заявив у соцмережах про досягнення угоди, фіналізація якої очікується після оформлення документів.

Умови домовленостей та позиції сторін

Згідно з офіційною заявою Білого дому, призупинення введення мит оголошено після готовності Канади усунути дискримінаційні обмеження щодо американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю:

Параметри угоди: Торговельне представництво США зазначило, що домовленості передбачають розширення доступу до ринку для всіх американських товарів, зобов'язання у сфері економічної безпеки та гармонізацію цифрової торгівлі. Водночас прем'єр-міністр Канади Марк Карні був більш стриманим, наголосивши на значному прогресі, але підкресливши, що попереду залишається важлива робота.

Сфера дії мит: мита за статтею 338 Тарифного акту 1930 року мали охопити хокейне спорядження, пиво, молоко та фанеру, однак не поширювалися на ключові позиції канадського експорту до США — нафту, калійні добрива та мінерали.

Нафтопровід Keystone XL: у своїй заяві Трамп також повідомив про відродження проєкту трубопроводу Keystone XL, підписавши дозвіл на розширення нафтопроводу Bridger Pipeline для транспортування канадської нафти до штату Вайомінг.

На тлі новини курс канадського долара продемонстрував стрімке зростання, досягнувши позначки 1,3872 за долар США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада поспішає підписати угоду з США, щоб уникнути 50% мит Трампа. Переговори тривали в екстреному режимі до опівночі.