США заборонять імпорт канадського алкоголю, мотоциклів та молочних продуктів: деталі

Сполучені Штати оголосили про заборону імпорту низки канадських товарів, зокрема алкогольних напоїв, мотоциклів та окремих видів молочної продукції. Рішення суттєво загострює торговельне протистояння між країнами.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Заборона набуде чинності 29 вересня. Вона стала прямою реакцією Вашингтона на канадські дзеркальні тарифи проти товарів зі США вартістю 20 мільярдів доларів, які запрацювали 8 вересня.

Що саме потрапило під заборону та нові мита

Під повну заборону потрапила більшість алкогольної продукції: пиво, різні сорти вина, віскі, бурбон, ром, горілка, вермут, текіла, мескаль і бренді. У молочній категорії обмеження стосуються сироваткового протеїну, інвертної та тростинної патоки, а також безалкогольного пива.

Крім того, низку товарів обклали додатковим митом у розмірі 50%:

Харчові продукти: імпортні збори запровадили на різні види канадського сиру;

Промислові групи: 50% мито поширили на окремі категорії паперу, алюмінію, деревини, меблів та освітлювального обладнання;

Держзакупівлі: Дональд Трамп доручив виключити канадську продукцію з графіків федеральних закупівель США;

Автопром: у Білому домі підтвердили намір підвищити мита на імпорт канадських автомобілів із 25% до 50% уже з 1 січня.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна готова до економічної переорієнтації.

Водночас аналітики застерігають, що торговельна війна між союзниками ставить під загрозу угоду про вільну торгівлю USMCA.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підтвердив запровадження 50% мит на товари з Канади. З 1 січня 2027 року Білий дім запроваджує додаткові тарифи на всі типи канадських автомобілів, автозапчастини та сталь.

У відповідь на тарифні обмеження Вашингтона Канада запровадила дзеркальні мита на імпорт зі США обсягом близько 20 мільярдів доларів. Нові збори в розмірі 15%, 25% та 50% охопили приблизно 700 найменувань американської продукції.