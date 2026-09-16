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Дата публикации

Польша хочет снизить цены на горючее за счет налога на сверхдоходы нефтяных компаний

АЗС Amic Energy во Вроцлаве
АЗС Amic Energy во Вроцлаве, Польша / Википедия

Правительство Польши планирует повторно подать законопроект о налоге на чрезвычайные доходы нефтяных компаний. Вырученные средства хотят использовать для мер по снижению цен на топливо.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Законопроект снова рассмотрят

Ранее документ отклонил президент Польши Кароль Навроцкий. В июле он передал законопроект до Конституционного трибунала, который до сих пор не принял решение.

Польское правительство возобновило работу над документом и планировало одобрить его на заседании 15 сентября, после чего повторно передать в парламент.

"Я гарантирую, что если президент наконец подпишет недавно повторно поданный закон о чрезвычайных доходах, мы немедленно введем другой вариант снижения цен на топливо. Не люди должны платить за этот топливный кризис. Не польский народ отвечает за этот топливный кризис ", - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства.

Что происходит с ценами

В марте польское правительство запустило программу ограничения цен на топливо. Она завершилась в июле и стоила государственному бюджету около 4,7 млрд злотых ( приблизительно 1,08 млрд евро. ). Кроме того, за последние две недели августа действовала сниженная ставка НДС на топливо.

Рост цен на мировых рынках на фоне войны в Иране увеличил стоимость топлива и повлиял на доходы нефтяных компаний. В частности, у польской Orlen во втором квартале доход вырос почти на 26% в годовом измерении, а финансовый индикатор операционной прибыли компании LIFO EBITDA – более чем на 54%. В то же время, более дорогое топливо увеличило расходы польских потребителей и транспортного сектора и усилило инфляционное давление.

Ранее сообщалось, что возобновление взаимных обстрелов США и Ирана повлекло за собой рост мировых котировок нефти и нефтепродуктов. Это привело к повышению розничных цен на бензин и дизтопливо в Европе, США и Украине.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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