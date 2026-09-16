UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

+0,02

EUR

51,51

--0,01

Наличный курс:

USD

44,84

44,73

EUR

52,05

51,84

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Финская компания инвестирует €5 млн в завод в Черновицкой области: что будут производить

трактор
На Буковине будет создано более 60 рабочих мест на новом заводе

Финская Reka Rubber Group инвестирует €5 млн в запуск производства силиконовых и резиновых шлангов в Новоселице Черновицкой области.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение начальника Черновицкой ОВР Руслана Осипенко.

Финская компания запустит производство

Для запуска производства компания реконструирует помещение бывшей мебельной фабрики. Завершить основные работы планируется в начале 2027 года. На стартовом этапе предприятие должно создать около 60 рабочих мест.

Новоселицкое подразделение Reka Rubber Group будет специализироваться на производстве силиконовых и резиновых трубок для систем охлаждения двигателей, а также прокладок, уплотнителей, амортизаторов и антивибрационных систем.

Продукцию используют в тяжелой технике, в частности, на грузовиках Volvo, комбайнах и тракторах John Deere, Caterpillar и Claas. По словам председателя совета директоров компании Маркку Рентто, предприятие будет поставлять комплектующие европейским производителям.

Новоселицу в компании выбрали из-за логистических преимуществ локации. В настоящее время на территории бывшей мебельной фабрики идет реконструкция производственных помещений.

Предприятие будут расширять

На первом этапе компания намерена создать около 60 рабочих мест. В то же время предприятие уже приступило к поиску работников, часть из которых должна пройти стажировку в Польше.

По данным Черновицкой ОВД, производство планируют постепенно расширять. В перспективе количество работников может возрасти до 160 человек.

Для Новоселицкого общества проект должен означать дополнительные поступления в местный бюджет, поскольку предприятие будет зарегистрировано в Новоселице.

Фото 2 — Финская компания инвестирует €5 млн в завод в Черновицкой области: что будут производить

Reka Rubber Group уже имеет производственные мощности в Финляндии и Польше. Новоселицкий завод станет первым производственным проектом компании в Украине.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке в селе Остров Тернопольской области предлагают к продаже мясоперерабатывающий комплекс общей площадью около 15 тысяч квадратных метров.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности