Финская компания инвестирует €5 млн в завод в Черновицкой области: что будут производить

Финская Reka Rubber Group инвестирует €5 млн в запуск производства силиконовых и резиновых шлангов в Новоселице Черновицкой области.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение начальника Черновицкой ОВР Руслана Осипенко.

Финская компания запустит производство

Для запуска производства компания реконструирует помещение бывшей мебельной фабрики. Завершить основные работы планируется в начале 2027 года. На стартовом этапе предприятие должно создать около 60 рабочих мест.

Новоселицкое подразделение Reka Rubber Group будет специализироваться на производстве силиконовых и резиновых трубок для систем охлаждения двигателей, а также прокладок, уплотнителей, амортизаторов и антивибрационных систем.

Продукцию используют в тяжелой технике, в частности, на грузовиках Volvo, комбайнах и тракторах John Deere, Caterpillar и Claas. По словам председателя совета директоров компании Маркку Рентто, предприятие будет поставлять комплектующие европейским производителям.

Новоселицу в компании выбрали из-за логистических преимуществ локации. В настоящее время на территории бывшей мебельной фабрики идет реконструкция производственных помещений.

Предприятие будут расширять

На первом этапе компания намерена создать около 60 рабочих мест. В то же время предприятие уже приступило к поиску работников, часть из которых должна пройти стажировку в Польше.

По данным Черновицкой ОВД, производство планируют постепенно расширять. В перспективе количество работников может возрасти до 160 человек.

Для Новоселицкого общества проект должен означать дополнительные поступления в местный бюджет, поскольку предприятие будет зарегистрировано в Новоселице.

Reka Rubber Group уже имеет производственные мощности в Финляндии и Польше. Новоселицкий завод станет первым производственным проектом компании в Украине.

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