Фінська компанія інвестує €5 млн у завод в Чернівецькій області: що вироблятимуть

Фінська Reka Rubber Group інвестує €5 млн у запуск виробництва силіконових і гумових шлангів у Новоселиці Чернівецької області.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка.

Фінська компанія запустить виробництво

Для запуску виробництва компанія реконструює приміщення колишньої меблевої фабрики. Завершити основні роботи планують на початку 2027 року. На стартовому етапі підприємство має створити близько 60 робочих місць.

Новоселицький підрозділ Reka Rubber Group спеціалізуватиметься на виробництві силіконових і гумових трубок для систем охолодження двигунів, а також прокладок, ущільнювачів, амортизаторів та антивібраційних систем.

Продукцію використовують у важкій техніці, зокрема на вантажівках Volvo, комбайнах і тракторах John Deere, Caterpillar та Claas. За словами голови ради директорів компанії Маркку Рентто, підприємство постачатиме комплектуючі європейським виробникам.

Новоселицю у компанії обрали через логістичні переваги локації. Наразі на території колишньої меблевої фабрики триває реконструкція виробничих приміщень.

Підприємство розширюватимуть

На першому етапі компанія планує створити близько 60 робочих місць. Водночас підприємство вже розпочало пошук працівників, частина з яких має пройти стажування у Польщі.

За даними Чернівецької ОВА, виробництво планують поступово розширювати. У перспективі кількість працівників може зрости до 160.

Для Новоселицької громади проєкт має означати додаткові надходження до місцевого бюджету, оскільки підприємство буде зареєстроване в Новоселиці.

Reka Rubber Group уже має виробничі потужності у Фінляндії та Польщі. Новоселицький завод стане першим виробничим проєктом компанії в Україні.

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