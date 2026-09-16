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Перед холодами "Укрнафта" почала завозити арктичний дизель Orlen в Україну

АЗС Укрнафта
"Укрнафта" почала завозити арктичне пальне / Укрнафта

Компанія “Укрнафта” законтрактувала та почала доправляти в Україну арктичне дизельне пальне європейського виробника Orlen для забезпечення стабільних постачань у холодний період. Перші партії пального вже надійшли. 

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

“Укрнафта” планує продавати дизельне пальне з різними температурними характеристиками залежно від погоди та попиту: міжсезонне, зимове та арктичне.

Компанія зазначає, що перед сезоном 2026/2027 формує запаси та використовує кілька каналів постачання.

"До сезону 2026/2027 також готуємося завчасно: формуємо необхідні запаси та забезпечуємо диверсифіковані й надійні канали постачання, щоб у період холодів клієнти Укрнафта мали доступ до дизельного пального з відповідними температурними характеристиками", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Минулого осінньо-зимового сезону, за даними компанії, у періоди підвищеного попиту "Укрнафта" збільшувала імпорт дизельного пального.

Арктичне дизпаливо призначене для використання за нижчих температур, ніж звичайне зимове. Конкретна температура застосування залежить від характеристик пального та вимог відповідного стандарту.

Довідково

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління мережею автозаправних комплексів в Україні. 

На балансі компанії перебувають 1 106 нафтових та 131 газова свердловина. Її акціонерами є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України, а з 2022 року підприємство перебуває під державним управлінням.

Нагадаємо, взимку минулого року мережа АЗК "Укрнафти" розширила географію імпорту пального і почала продавати бензин із нафтопереробного заводу з Німеччини.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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