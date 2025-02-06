"Укрнафта" почала імпортувати бензин із Німеччини

Мережа автозаправних комплексів Ukrnafta розширює географію імпорту пального та з січня 2025 року у почала продавати бензин із нафтопереробного заводу з Німеччини.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що у 2025 році компанія почала імпортувати німецький бензин з нафтопереробного заводу Holborn Europa Raffinerie у Гамбурзі.

До цього на АЗК Ukrnafta можна було заправити бензин грецьких Hellenic Petroleum та Motor Oil Hellas, а також виробництва Плоцького та Мажейкяйського нафтопереробних заводів Orlen.

Повідомляється, що дизельне пальне у 2024 році компанія імпортувала з 15 країн світу - зокрема, з Греції (Hellenic Petroleum та Motor Oil Hellas), Ізраїлю (Ashdod Refinery та Oil Refineries Limited), Італії (SARAS та Sarlux S.R.L. Refining), Нідерландів (BP Refinery Rotterdam), США (Marathon Petroleum Company), Швеції (Preem AB та St1 Refinery AB), Польщі (Orlen) та від інших виробників

В 2023 підприємство імпортувало пальне з США, Швеції, Польщі та Греції.

Зауважимо, "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія Україн – є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нещодавно Антимонопольний комітет погодив купівлю "Укрнафтою" контрольної частки в компанії, що оперувала мережею автозаправних станцій Shell,

"Укрнафта" контролюється НАК "Нафтогаз України", з міноритарними частками, переданими в листопаді 2022 року в управління Міністерства оборони.