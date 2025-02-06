"Укрнафта" начала импортировать бензин из Германии

Сеть автозаправочных комплексов Ukrnafta расширяет географию импорта горючего и с января 2025 года начала продавать бензин с нефтеперерабатывающего завода из Германии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что в 2025 году компания начала импортировать немецкий бензин с нефтеперерабатывающего завода Holborn Europa Raffinerie в Гамбурге.

До этого на АЗК Ukrnafta можно было заправить бензин греческих Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas, а также производства Плоцкого и Мажейкяйского нефтеперерабатывающих заводов Orlen.

Сообщается, что дизельное топливо в 2024 году компания импортировала из 15 стран мира — в частности, из Греции (Hellenic Petroleum и Motor Oil Hellas), Израиля (Ashdod Refinery и Oil Refineries Limited), Италии (SARAS и Sarlux SRL Refining), Нидерландов (BP Refiner St1 Refinery AB), Польши (Orlen) и других производителей

В 2023 году предприятие импортировало горючее из США, Швеции, Польши и Греции.

Отметим, "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины — оператор национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Недавно Антимонопольный комитет согласовал покупку "Укрнафтою" контрольной доли у компании, оперировавшей сетью автозаправочных станций Shell,

"Укрнафта" контролируется НАК "Нафтогаз Украины" с миноритарными долями, переданными в ноябре 2022 года в управление Министерства обороны .