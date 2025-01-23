АМКУ согласовал покупку "Укрнафтой" 51% в сети АЗК Shell в Украине

Антимонопольный комитет 23 января согласовал покупку "Укрнафтой" 51% в ООО "Альянс Холдинг", что было обязательным условием для завершения этой сделки. Об этом говорится в сообщении комитета.

Напомним, что наблюдательный совет "Укрнафты" согласовал соглашение о приобретении контрольной доли в компании, оперировавшей сетью автозаправочных станций Shell, еще в ноябре 2024 года, анонсировав тогда обращение в АМКУ за соответствующим разрешением.

В госкомпании заявляли, что планируют провести ребрендинг всех автозаправочных комплексов в течение года. Также "Укрнафте" заверили, что сохранят весь персонал сети в количестве 1550 работников на АЗК и в головном офисе.

Национализация миноритарной доли в АЗС Shell

Напомним, что "Альянс Холдинг" была создана в 2007 году как совместное предприятие между Shell (51%) и компанией "Альянс Ойл Украина" (49%). Первая тогда взяла на себя управление сетью, а вторая – эксклюзивное обеспечение ее нефтепродуктами.

4 октября 2023 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд относительно национализации миноритарной доли в "Альянс Холдинге", считая ее связанной с российским бизнесменом, владельцем "Независимой нефтегазовой компании" Эдуардом Худайнатовым, который в 2010-2010 годах возглавлял "Роснефть".

26 января 2024 года ВАКС отклонил запрос, но уже 2 апреля его Апелляционная палата пересмотрела решение уже в пользу Минюста. Кроме этого, по тому же механизму было национализировано 100% ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина".

Однако в Shell настаивали на том, что данные о владении ею 51% "Альянс Холдинга" (через нидерландскую компанию Cicerone Holding) более не актуальны, поскольку после начала полномасштабной войны для нее в два этапа было выпущено огромное количество новых акций, в результате чего ее доля в "Альянс Холдинге" увеличилась с 51% аж до 97,44%. Соответственно, доля другого акционера, представленного мальтийской Todwick Holdings (которую и связывают с Худайнатовым), была размыта, упав с 49% до 2,56%.

Украина же выпуски дополнительных акций Cicerone и соответствующие изменения в структуре акционеров "Альянс Холдинга" признавать отказалась, считая, что получила 49% компании, оставив Shell, соответственно, 51%. Фонд государственного имущества, который ставший совладельцем сети АЗС Shell в Украине, заявлял, что планирует выставить эти 49% на продажу.

Таким образом, государство ныне фактически сконцентрировало 100% "Альянс Холдинга" — миноритарную долю имеет ФГИ, а мажоритарную — "Укрнафта", которая, в свою очередь, контролируется НАК "Нафтогаз Украины", с миноритарными долями, переданными в ноябре 2022 года в управление Министерства обороны.