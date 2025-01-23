АМКУ погодив купівлю "Укрнафтою" 51% у мережі АЗК Shell в Україні

Антимонопольний комітет 23 січня погодив купівлю "Укрнафтою" 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що було обов’язковою передумовою завершення цієї угоди. Про це йдеться у повідомленні комітету.

Нагадаємо, що наглядова рада "Укрнафти" погодила угоду з придбання контрольної частки в компанії, що оперувала мережею автозаправних станцій Shell, ще в листопаді 2024 року, анонсувавши тоді звернення до АМКУ за відповідним дозволом.

У держкомпанії заявляли, що планують провести ребрендинг усіх автозаправних комплексів протягом року. Також "Укрнафті" запевнили, що збережуть весь персонал мережі в кількості 1550 працівників на АЗК та в головному офісі.

Націоналізація міноритарної частки в АЗС Shell

Нагадаємо, що "Альянс Холдинг" було створено в 2007 році як спільне підприємство між Shell (51%) та компанією "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша тоді взяла на себе управління мережею, а друга – ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами.

4 жовтня 2023 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації міноритарної частки в "Альянс Холдингу", вважаючи її пов'язаною з російським бізнесменом, власником "Незалежної нафтогазової компанії" Едуардом Худайнатовим, який в 2010-2012 роках очолював "Роснефть".

26 січня 2024 року ВАКС відхилив запит, але вже 2 квітня його Апеляційна палата переглянула рішення вже на користь Мін'юсту. Окрім цього, за тим же механізмом було націоналізовано 100% ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна".

Натомість у Shell наполягали на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" (через нідерландську компанію Cicerone Holding) є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни для неї у два етапи було випущено величезну кількість нових акцій, внаслідок чого її частка в "Альянс Холдингу" збільшилася з 51% аж до 97,44%. Відповідно, частка іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), була розмита, зменшившись з 49% до 2,56%.

Україна ж випуски додаткових акцій Cicerone і відповідні зміни в структурі акціонерів "Альянс Холдингу" визнавати відмовилася, вважаючи, що отримала 49% компанії, залишивши Shell, відповідно, 51%. Фонд державного майна, що став співвласником мережі АЗС Shell в Україні, заявляв, що планує виставити ці 49% на продаж.

Наразі ж, таким чином, держава фактично сконцентрувала 100% "Альянс Холдингу" - міноритарну частку має ФДМ, а мажоритарну - "Укрнафта", яка, в свою чергу, контролюється НАК "Нафтогаз України", з міноритарними частками, переданими в листопаді 2022 року в управління Міністерства оборони.