Рада приняла закон против мошеннических колл-центров: что угрожает организаторам

Верховная Рада приняла законопроект № 10190, предусматривающий суровое наказание за организацию и работу мошеннических колл-центров. За соответствующее решение проголосовали 313 народных депутатов. Документ направлен на системную борьбу с финансовым шахрайством, телефонными и онлайн-аферами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Закон дополняет Уголовный кодекс новыми статьями, предусматривающими ответственность за противоправный сбор, хранение и использование персональных данных, банковской тайны и реквизитов платежных инструментов для завладения чужим имуществом.

В частности, организаторам мошеннических схем грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также вводится формальный состав преступления для более эффективного противодействия "финансовым пирамидам".

Законопроект №10190 был зарегистрирован в октябре 2023 года. 14 сентября 2026 профильный комитет рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Как работают такие мошеннические колл-центры, сколько миллионов они зарабатывают и какими методами обманывают людей? Почему преступников так сложно привлечь к ответственности? Ответы на эти вопросы читайте в Dilo на основе международных данных.

Напомним, 5 сентября, НАБУ разоблачило организацию во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.