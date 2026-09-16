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Втрати ворога станом на 16 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 530 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1666 добу повномасштабної війни становлять 1 511 530 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 511 530 (+1 530) осіб;
- танків – 12 345 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од;
- артилерійських систем – 49 820 (+27) од;
- РСЗВ – 2 132 (+1) од;
- засоби ППО – 1 642 (+4) од;
- літаків – 442 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 519 069 (+789) од;
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374) од;
- спеціальна техніка – 4 692 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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