Втрати ворога станом на 16 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 530 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1666 добу повномасштабної війни становлять 1 511 530 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 вересня втратила:

особового складу – близько 1 511 530 (+1 530) осіб;

танків – 12 345 (+0) од;

бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од;

артилерійських систем – 49 820 (+27) од;

РСЗВ – 2 132 (+1) од;

засоби ППО – 1 642 (+4) од;

літаків – 442 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 519 069 (+789) од;

крилаті ракети – 5 111 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374) од;

спеціальна техніка – 4 692 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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